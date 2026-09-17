Uważaj, jak jedziesz. Policyjne oko na kierujących rowerami i hulajnogami
W Europie trwa kampania ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). U nas w ramach tego projektu przeprowadzono wojewódzką akcję „STOP brawurowej jeździe na rowerze i hulajnodze”. Uzbierało się sporo przewinień.
W trakcie całodobowej akcji mundurowi odnotowali 91 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów, wśród których najczęściej występującym była jazda po chodniku – 48 przewinień. Dodatkowo policjanci skontrolowali rowerzystę, który, jak się okazało, kierował po spożyciu alkoholu.
Ponadto funkcjonariusze przeprowadzili 21 kontroli drogowych związanych z niestosowaniem się do przepisów przez kierujących hulajnogami. Duża część tych wykroczeń dotyczyła przekroczenia prędkości – aż 11 przewinień.
- Policja przypomina: rowerzyści i kierujący hulajnogami, tak samo jak pozostali użytkownicy dróg, są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Ich lekceważenie lub jazda pod wpływem alkoholu mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.
- Hulajnogi to nasz temat tygodnia. Pytamy o przepisy, zdrowie i - o zdrowy rozsądek także. Nagrania naszych reporterów są TUTAJ