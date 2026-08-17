Pojawiła się szansa na remont dworca PKP w Laskowicach i budowę wiaduktu drogowego

2026-08-17, 18:41 Marcin Doliński/BN

Od lewej: wiceprezes PKP S.A. Dariusz Grajda, posłanka Agnieszka Kłopotek i wójt gminy Jeżewo Maciej Rakowicz/fot. Marcin Doliński

Jest zielone światło na przejęcie terenu dworca PKP w Laskowicach w gminie Jeżewo - dowiedziało się Polskie Radio PiK. To szansa na remont i budowę nowoczesnego parkingu, a także budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową.

- Średnio 7,5 godziny w ciągu doby ten przejazd jest zamknięty. Zrobiłam wielkie oczy, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo długo - uważa obecna na miejscu posłanka Agnieszka Kłopotek.



Wiceprezes PKP S.A. Dariusz Grajda przyznaje, że ani budynek dworca w Laskowicach, ani plac przed dworcem nie spełniają podstawowych warunków. - Przekazujemy nieodpłatnie nieruchomości PKP na cele transportowe, czyli na zagospodarowanie całego terenu wokół dworca na przykład na miejsca parkingowe albo na Gminne Centrum Przesiadkowe - dodaje.



Wójt gminy Jeżewo Maciej Rakowicz wyraził gotowość do przejęcia terenu dworca PKP w Laskowicach. - Przebudowa linii kolejowej będzie trwała dużo dłużej i będzie miała dużo szerszy zakres, natomiast sama przebudowa przejazdu powinna się odbyć wcześniej i my będziemy to wspierać - deklaruje.