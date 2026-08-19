Utrudnienia na autostradzie A1 dla wracających znad morza. Będzie kolejny remont

2026-08-19, 11:20  Mariusz Luda/JW
Będą kolejne utrudnienia na autostradzie A1. /fot. Wikipedia/Polimerek/ilustracyjna

Będą kolejne utrudnienia na autostradzie A1. /fot. Wikipedia/Polimerek/ilustracyjna

Kierowcy wracający z wakacyjnego wypoczynku nad Bałtykiem muszą uzbroić się w ogromną cierpliwość. Zarządca autostrady AmberOne właśnie ogłosił kolejne, duże utrudnienia na A1 – informuje Polskie Radio PiK Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.

Od czwartku (20 sierpnia) gigantycznych korków mogą spodziewać się kierowcy wracający znad morza.

- Rozpoczynamy prace na odcinku od kilometra 74 do 81 pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy, gdzie remontowana będzie jezdnia w kierunku Łodzi. Na czas robót ruch zostanie przełożony na drugą jezdnię i będzie prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Prace na tym odcinku potrwają około sześciu tygodni, choć termin ten zależny jest od warunków pogodowych. Przypominamy, że na wszystkich remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwiększoną koncentrację oraz stosowanie się do oznakowania tymczasowej organizacji ruchu - przekazuje Anna Kordecka.

Cały czas trwają też uciążliwe prace dla jadących w kierunku wybrzeża. Nawierzchnia naprawiana jest na odcinku Kopytkowo-Pelplin. Remont ma się zakończyć na początku września.

Zwłaszcza w weekendy należy spodziewać się tam gigantycznych korków.

Mówi Anna Kordecka

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