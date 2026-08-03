Walka o budowę wiaduktu drogowego nad torami w Laskowicach nabrała tempa

2026-08-03, 14:31 Marcin Doliński / TB

Przejazd kolejowy w Laskowicach koło Świecia. / Fot. Marcin Doliński

Inwestycja będzie miała zapewnione finansowane. Ma zostać zrealizowana szybciej niż planowana na 2032 rok przebudowa linii kolejowej Chorzów Batory - Tczew.

- Czasami jak się stoi na tym przejeździe, to są takie korki, że wszyscy nie zdążą przejechać, bo trzy razy może się jeszcze zamknąć - opowiada jedna z użytkowniczek przejazdu w Laskowicach.



- Została wydana decyzja środowiskowa na modernizację odcinka długości 186 km. Sam wiadukt to jest około 200 metrów inwestycji - mówi PR PiK posłanka Iwona Karolewska. - Planujemy wyjąć budowę wiaduktu z całość planowanej na 2032 rok inwestycji i zrealizować ją ze środków samorządu województwa z możliwością pozyskania środków z Ministerstwa Infrastruktury.



- Dla nas jest to mega ważne. Jeśli teraz nie uda się tego zrobić, to będziemy czekać kilka lub kilkanaście lat - mówi Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo.





Codziennie drogą wojewódzką przez przejazd kolejowy przejeżdża ponad 5 tysięcy aut, a trasą kolejową ponad 160 pociągów na dobę.