Walka o budowę wiaduktu drogowego nad torami w Laskowicach nabrała tempa

Przejazd kolejowy w Laskowicach koło Świecia. / Fot. Marcin Doliński
Inwestycja będzie miała zapewnione finansowane. Ma zostać zrealizowana szybciej niż planowana na 2032 rok przebudowa linii kolejowej Chorzów Batory - Tczew.
- Czasami jak się stoi na tym przejeździe, to są takie korki, że wszyscy nie zdążą przejechać, bo trzy razy może się jeszcze zamknąć - opowiada jedna z użytkowniczek przejazdu w Laskowicach.
- Została wydana decyzja środowiskowa na modernizację odcinka długości 186 km. Sam wiadukt to jest około 200 metrów inwestycji - mówi PR PiK posłanka Iwona Karolewska. - Planujemy wyjąć budowę wiaduktu z całość planowanej na 2032 rok inwestycji i zrealizować ją ze środków samorządu województwa z możliwością pozyskania środków z Ministerstwa Infrastruktury.
- Dla nas jest to mega ważne. Jeśli teraz nie uda się tego zrobić, to będziemy czekać kilka lub kilkanaście lat - mówi Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo.
Codziennie drogą wojewódzką przez przejazd kolejowy przejeżdża ponad 5 tysięcy aut, a trasą kolejową ponad 160 pociągów na dobę.
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