Problemy kierowców na przejeździe kolejowym w Laskowicach niedaleko Świecia
Na przejazd pociągów w Laskowicach niedaleko Świecia czeka się tam nawet 30 minut. Kierowcy mają już dość i chcą budowy wiaduktu kolejowego, o którym mówi się od 30 lat.
Teraz jest jeszcze gorzej niż wcześniej, bo nie ma dróżnika. Jednak Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewnia, że rogatki działają prawidłowo. - Urządzenia na przejeździe są sterowane przez dyżurnego ruchu z nastawni na stacji Laskowice Pomorskie - informuje. - Zamykanie i otwieranie rogatek bez przejazdu pociągu wynika przede wszystkim z sytuacji ruchowej w danej lokalizacji, na przykład manewrów pociągów, defektów składu lub jego zatrzymanie z przyczyn niezależnych - dodaje Przemysław Zieliński.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego poniżej.