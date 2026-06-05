Problemy kierowców na przejeździe kolejowym w Laskowicach niedaleko Świecia

2026-06-05, 15:01 Marcin Doliński/BN

Przejazd kolejowy w Laskowicach koło Świecia/fot. Marcin Doliński

Na przejazd pociągów w Laskowicach niedaleko Świecia czeka się tam nawet 30 minut. Kierowcy mają już dość i chcą budowy wiaduktu kolejowego, o którym mówi się od 30 lat.

Teraz jest jeszcze gorzej niż wcześniej, bo nie ma dróżnika. Jednak Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewnia, że rogatki działają prawidłowo. - Urządzenia na przejeździe są sterowane przez dyżurnego ruchu z nastawni na stacji Laskowice Pomorskie - informuje. - Zamykanie i otwieranie rogatek bez przejazdu pociągu wynika przede wszystkim z sytuacji ruchowej w danej lokalizacji, na przykład manewrów pociągów, defektów składu lub jego zatrzymanie z przyczyn niezależnych - dodaje Przemysław Zieliński.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego poniżej.