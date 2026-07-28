Park w Laskowicach przechodzi renowację. Drzewa już są opisane, ścieżki wytyczone

2026-07-28, 10:06 Marin Doliński/KB

Po dawnej posiadłości z zamkiem został zabytkowy park. Właśnie trwają tam prace konserwatorskie/fot. Marcin Doliński

Zespół Pałacowo - Parkowy w Laskowicach koło Świecia odzyskuje swój dawny blask. Już niedługo na terenie zbytkowego obiektu z połowy XIX wieku rozpocznie się drugi etap prac konserwatorskich.

- Została tam już odtworzona ścieżka, jest to piękna ścieżka, która przebiega przez cały teren parku. Wszystkie drzewa zostały skatalogowane i opisane. Odkryto te najbardziej wartościowe historycznie miejsca jak fontanna czy stara lodownia - mówi wójt gminy Jeżewo Maciej Rakowicz.





Park był częścią majątku rodziny Gordonów szkockiego pochodzenia

Po wojnie został przejęty przez Skarb Państwa. Zniszczony w czasie działań wojennych pałac został rozebrany przez miejscową ludność, zabudowania folwarczne po przekształceniu są wykorzystywane przemysłowo przez prywatnych właścicieli, budynek urzędników folwarcznych został wykupiony przez zasiedlających go lokatorów, a w dyspozycji Nadleśnictwa pozostaje park z niedużym budynkiem dawnej murowanej lodowni w dobrym stanie i pozostałością fontanny.

Największą zaletą parku jest jego położenie na wzgórzu z widokiem na Jezioro Zamkowe, zwane też Laskowickim, którym był urzeczony pierwszy z Gordonów zakładając tu swoje gniazdo rodowe. Więcej: TUTAJ

Pieniądze zdobyte przez gminę zostały przekazane Nadleśnictwu Dąbrowa, które będzie odpowiadać za tę inwestycje.