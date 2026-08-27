2026-08-27, 12:47 Marcin Doliński/BN

Strażacy z OSP Jeżewo zbierają butelki kaucyjne. Cel: Nowy samochód operacyjno-terenowy/fot. Marcin Doliński

Nietypowa zbiórka strażaków z OSP Jeżewo w powiecie świeckim. Ratownicy rozpoczęli zbiórkę butelek kaucyjnych, by móc zakupić nowy samochód operacyjno-terenowy typu pick-up. - Pozwoli nam jeszcze szybciej docierać do zdarzeń - mówi Kamil Skrobiszewski, prezes zarządu OSP Jeżewo.

- Za każdą zebraną butelką kryje się coś znacznie ważniejszego - to przede wszystkim troska o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Chcemy być jeszcze lepsi i sprawniejsi, a przede wszystkim szybsi - dodaje.



Celem jest zebranie 300 tysięcy butelek kaucyjnych. Równolegle w internecie otwarta jest zbiórka pieniędzy, do której link zamieszczamy TUTAJ.



Więcej w poniższym materiale Marcina Dolińskiego.