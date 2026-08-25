Wakacyjne remonty w szkołach na finiszu. Bydgoskie III LO wygląda jak nowe [zdjęcia]

2026-08-25, 18:30 Tatiana Adonis/KB

Remont w III LO w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach dobiegają końca. Miasto Bydgoszcz na te prace przeznaczyło w tym roku prawie 9 mln zł, Toruń - ponad 5 mln. Większość remontów zakończy się przed pierwszym dzwonkiem, by uczniowie mogli rozpocząć naukę w odpowiednich warunkach.

- W Bydgoszczy drobne prace odbywały się w każdej placówce, poważniejsze w 75 - mówi Joanna Busz, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu bydgoskiego ratusza.

I przyznaje, że placówki oświatowe to skarbonki bez dna, bo zawsze jest w nich coś do zrobienia.



- W tym roku ulewne deszcze spowodowały, że te remonty, część z nich, były niejako wymuszone, ale odbywało się także wiele prac zaplanowanych, jak każdego roku.



Największe remonty wakacyjne obejmowały między innymi Zespół Szkół Elektrycznych, Przedszkole nr 43 czy II i III Liceum Ogólnokształcące.



- Musieliśmy wykonać rozbudowę i modernizację sieci hydrantowej - mówi Agnieszka Nowak, dyrektor III LO w Bydgoszczy. - Zostało wykonane oświetlenie awaryjne w szkole - wcześniej nie było takiego.



To prace związane z bezpieczeństwem, a jeśli chodzi o poprawę warunków nauki czy komfort uczniów, zakupiono między innymi nowe kanapy czy ławeczki, a w sali gimnastycznej została zrobiona wentylacja i remont dachu.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.