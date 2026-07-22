Śledztwo w sprawie sfory zaniedbanych psów w Borównie umorzone!

2026-07-22, 16:00  Tatiana Adonis/DW
Kilkanaście psów błąkało się nocą po drodze w podbydgoskim Borównie/fot. Gmina Dobrcz

Kilkanaście psów błąkało się nocą po drodze w podbydgoskim Borównie/fot. Gmina Dobrcz

Policjantom nie udało się ustalić osoby, która porzuciła psy czy też dotrzeć do właścicieli poszczególnych zwierząt - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Chodzi o zdarzenie ze stycznia tego roku. Zawiadomienie o kilkunastu wyziębionych i głodnych czworonogach trafiło wówczas do przedstawicieli zarządzania kryzysowego urzędu gminy w Dobrczu. Jeden z psów zginął pod kołami samochodu. Te które przeżyły - małe psy rasy chihuahua, york, miniaturowe pudelki i maltańczyki - były w bardzo złym stanie. Ostatecznie udało się je umieścić w schronisku w Pruszczu.

Sprawę ich porzucenia wyjaśniali policjanci z Koronowa.

- Z powodu niewykrycia sprawcy sprawę umorzono - powiedziała Polskiemu Radiu PiK, Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj.

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