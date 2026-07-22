W Bydgoszczy potrzeba Animal Patrolu. Przekonuje o tym Stowarzyszenie Stukot i zbiera podpisy [petycja]

2026-07-22, 20:43  Tatiana Adonis/DW
Joanna Studzińska/ Fot. Tatiana Adonis

Joanna Studzińska/ Fot. Tatiana Adonis

Pomysł utworzenia interwencyjnego patrolu, zajmującego się zwierzętami, nie jest nowy. Strażnicy miejscy przyznają, że takiej jednostki brakuje.

Joanna Studzińska ze Stowarzyszenia Stukot przypomina, że wcześniej o powołanie Animal Patrolu w ramach budżetu obywatelskiego dwukrotnie starała się dyrektorka schroniska dla zwierząt.

- Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, zabrakło kilku głosów, żeby został przyjęty do realizacji - mówi Joanna Studzińska.

  • Stowarzyszenie postanowiło kontynuować tę inicjatywę, ale już nie w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
  • Społecznicy chcą zwrócić się do prezydenta miasta o działania w sprawie utworzenia takiej jednostki.
Jednostka współpracowałaby ze schroniskiem i organizacjami działającymi w podobnym zakresie. Dzięki temu interwencje wobec rannych, porzuconych i zagubionych zwierząt byłyby szybsze. W Straży Miejskiej inicjatywa powołania Animal Patrolu jest przyjmowana pozytywnie.

- Rzeczywiście wydaje się, że brakuje takich jednostek - mówi Arkadiusz Berszyński, rzecznik bydgoskich strażników miejskich.

Petycja z podpisami trafi do prezydenta Bydgoszczy. Ostatecznie od niego i radnych będzie zależało, czy Animal Patrol powstanie w mieście.

Petycję można podpisać tutaj.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
W Bydgoszczy potrzeba Animal Patrolu. Przekonuje o tym Stowarzyszenie Stukot i zbiera podpisy/ Fot. Tatiana Adonis

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