W Bydgoszczy potrzeba Animal Patrolu. Przekonuje o tym Stowarzyszenie Stukot i zbiera podpisy [petycja]
Pomysł utworzenia interwencyjnego patrolu, zajmującego się zwierzętami, nie jest nowy. Strażnicy miejscy przyznają, że takiej jednostki brakuje.
Joanna Studzińska ze Stowarzyszenia Stukot przypomina, że wcześniej o powołanie Animal Patrolu w ramach budżetu obywatelskiego dwukrotnie starała się dyrektorka schroniska dla zwierząt.
- Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, zabrakło kilku głosów, żeby został przyjęty do realizacji - mówi Joanna Studzińska.
- Stowarzyszenie postanowiło kontynuować tę inicjatywę, ale już nie w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Społecznicy chcą zwrócić się do prezydenta miasta o działania w sprawie utworzenia takiej jednostki.
- Rzeczywiście wydaje się, że brakuje takich jednostek - mówi Arkadiusz Berszyński, rzecznik bydgoskich strażników miejskich.
Petycja z podpisami trafi do prezydenta Bydgoszczy. Ostatecznie od niego i radnych będzie zależało, czy Animal Patrol powstanie w mieście.
Petycję można podpisać tutaj.
Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.