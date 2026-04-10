Jest wyrok w sprawie Krzysztofa S. Sąd uznał go winnym uduszenia psa podczas spaceru

2026-04-10, 17:32  Marcin Glapiak/DW
Oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie była Fundacja Zwierzoluby Inowrocław, która domagała się maksymalnej kary/Fot. Marcin Glapiak

Wyrok zapadł dziś przed sądem w Inowrocławiu. Jest nieprawomocny.

Do zdarzenia doszło 30 sierpnia 2025 roku na ul. Kopernika w Inowrocławiu. Właściciel psa, Krzysztof S., ciągnął czworonoga przez kilkaset metrów na smyczy, cały czas wyżywając się na nim, co w efekcie doprowadziło do śmierci zwierzęcia. Mężczyzna ze względu na reakcję przechodniów porzucił konającego psa. Późniejsza sekcja zwłok potwierdziła obrażenia narządów wewnętrznych czworonoga. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter PR PiK, mężczyzna podczas spaceru był nietrzeźwy.

Oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie była Fundacja Zwierzoluby Inowrocław, która domagała się maksymalnej kary, czyli trzech lat pozbawienia wolności i 15-letniego zakazu posiadania zwierząt. Dziś Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, orzekł dla Krzysztofa S. karę 10 miesięcy więzienia warunkowo zawieszając ją na trzy lata i oddając oskarżonego pod dozór kuratora. Ponadto mężczyzna otrzymał 10-letni zakaz posiadania wszelkich zwierząt. Musi też zapłacić trzy tys. złotych nawiązki na cele związane z ochroną zwierząt. Wyrok jest nieprawomocny.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
Do zdarzenia doszło 30 sierpnia 2025 roku na ul. Kopernika w Inowrocławiu/Fot. Nadesłane

Region

