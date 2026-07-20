Sądowy finał skandalu w sprawie psa. 180 godzin prac społecznych dla znęcającego się nad zwierzęciem

2026-07-20, 14:49  Marek Ledwosiński/DW
Sądowy finał skandalu w sprawie psa/ Fot. ilustracyjna

Sądowy finał skandalu w sprawie psa/ Fot. ilustracyjna

Na ławie oskarżonych zasiadł mąż skarbniczki miejskiej w Radziejowie, podany jako właściciel psa, nad którym się znęcał. Zawiadomienie o przestępstwie złożyło Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami, które odebrało z posesji małżonków wygłodzonego, odwodnionego i schorowanego psa.

Przypomnijmy, w kwietniu tego roku inspektorzy Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami odebrali z posesji psa w stanie skrajnego zaniedbania. Zwierzę padło w czasie podróży do weterynarza. Lekarz stwierdził wygłodzenie, odwodnienie i nieleczoną wielochorobowość.

Skarbniczka miejska twierdzi, że właścicielem psa był jej mąż. I to właśnie on zasiadł na ławie oskarżonych po tym, jak zawiadomienie o przestępstwie złożyło Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami, reprezentowane przez mecenas Anitę Engler.

- Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad psem w postaci rażącego zaniedbania, utrzymywania psa w rażąco niechlujnych warunkach, bez zaopiekowania potrzeb psa, bez zapewnienia mu przede wszystkim opieki weterynaryjnej i leczenia. Oskarżony odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do winy, nie znamy motywacji jego zaniedbania. Wnioskowaliśmy o bezwzględną karę pozbawienia wolności - o rok pozbawienia wolności, wnioskowaliśmy o maksymalny, 15-letni zakaz posiadania zwierząt, a także o nawiązkę w kwocie 5 tys. zł - mówi Anita Engler.

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Miał być rok bezwzględnego więzienia - będzie 180 godzin prac społecznych, zakaz posiadania psów przez dwa lata oraz wpłata na rzecz Towarzystwa. - Sąd Rejonowy w Radziejowie wymierza karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin miesięcznie - ogłosił sędzia Dariusz Bracisiewicz. - W punkcie drugim orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu posiadania psów na okres dwóch lat. W punkcie trzecim orzeka od oskarżonego na rzecz Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości 2000 złotych - dodał.

Sąd zastosował także kolejny środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radziejowie.

Zastosowanie wyłącznie kary wolnościowej sąd uzasadnił tym, że oskarżony nie był wcześniej karany, zwłaszcza za przestępstwa przeciwko zwierzętom.


Mówi Anita Engler

Wyrok wydał sędzia Dariusz Bracisiewicz

Radziejów
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