Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Od lewej: wojewoda Michał Sztybel i profesor Marta Postuła/fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy/Facebook
Wnioski w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności mogą już składać samorządy i przedsiębiorcy. Pójdą na to w skali kraju 23 miliardy złotych. Można będzie za to zrealizować przedsięwzięcia związane głównie z bezpieczeństwem.
Profesor Marta Postuła z Banku Gospodarstwa Krajowego podkreśla, że program składa się z dwóch elementów. - Pierwszy to element instrumentu pożyczkowego, który opiewa na kwotę 16 miliardów złotych (z 23 miliardów). Drugi z instrumentów ma charakter wsparcia kapitałowego - wyjaśnia. A Radosław Niedzielski, wiceprezes zarządu spółki Chrobry informuje, że na tę część przeznaczono 7 miliardów złotych. - Przystępujemy do procesu poszukiwania ciekawych projektów, które z jednej strony będą nowymi silnikami wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim będą budowały polską suwerenność technologiczną i wpiszą się w szeroko rozumiany kontekst budowy naszego bezpieczeństwa - dodaje.
Samorządy będą mogły z tych pieniędzy także budować infrastrukturę istotną dla bezpieczeństwa, jak drogi czy mosty.
Wojewoda Michał Sztybel liczy na to, że inwestycje przyczynią się do powstawania nowych miejsc pracy w regionie. - Będziemy namawiali samorządy i przedsiębiorców z województwa do wejścia w te instrumenty finansowe, bo one są korzystne na wielu płaszczyznach - dodaje.
Dotąd w kraju wpłynęło już 10 wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.
Mówi Radosław Niedzielski, wiceprezes zarządu spółki Chrobry
Mówi profesor Marta Postuła z Banku Gospodarstwa Krajowego
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