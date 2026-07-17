Mieszkańców Pomorza i Kujaw jest jednak więcej. Dlaczego Spis Powszechny miał inne dane?
O prawie 53 tysiące więcej żyje osób w naszym regionie niż wskazywał Spis Powszechny. Zapytaliśmy Urząd Statystyczny w Bydgoszcz, skąd wynika ta różnica.
- Badanie śladów życia, fajnie w ogóle to się nazywa, czyli badamy występowanie w rejestrach, oprócz rejestru PESEL, jeszcze jakaś jedna aktywność. Na przykład w Narodowym Funduszu Zdrowia opłaty za media, to też pokazuje, że funkcjonujemy w danym środowisku. Nasze województwo ma nieco ponad 2 miliony mieszkańców, czyli te oficjalne statystyki, które pokazują, że jest nas mniej niż 2 miliony, to tak naprawdę dwa różne podejścia - mówi Małgorzata Górka.
- W Bydgoszczy mieszka 347 870 osób (najwięcej jest kobiet - 182 114; mężczyzn - 165 756; cudzoziemców - 32 824). Różnica wyniosła 26 770 osób,
- W Toruniu mieszka 198 139 osób (kobiety - 105 879; mężczyźni - 92 260; cudzoziemcy - 10 002). Różnica wyniosła 5 355 osób,
- We Włocławku mieszka 101 052 osób (kobiety - 53 705; mężczyźni - 47 347; cudzoziemcy - 2 489). Różnica wyniosła 3 014 osób,
- W Grudziądzu mieszka 89 597 osób (kobiety - 46 965; mężczyźni - 42 632; cudzoziemcy - 3 699). Różnica wyniosła 2 786 osób.