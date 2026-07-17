Mieszkańców Pomorza i Kujaw jest jednak więcej. Dlaczego Spis Powszechny miał inne dane?

2026-07-17, 11:40  Sława Skibińska-Dmitruk/JW
Dane z Kujawsko-Pomorskiego w Spisie Powszechnym były niższe /fot. Dorota Witt

Dane z Kujawsko-Pomorskiego w Spisie Powszechnym były niższe /fot. Dorota Witt

O prawie 53 tysiące więcej żyje osób w naszym regionie niż wskazywał Spis Powszechny. Zapytaliśmy Urząd Statystyczny w Bydgoszcz, skąd wynika ta różnica.

Zaniżone dane - dlaczego?

Ile osób żyje w naszym regionie? Okazuje się, że więcej niż wskazywał Spis Powszechny i to o prawie 53 tysiące. Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy opowiedziała nam o wynikach z nowego, eksperymentalnego badania.

- Badanie śladów życia, fajnie w ogóle to się nazywa, czyli badamy występowanie w rejestrach, oprócz rejestru PESEL, jeszcze jakaś jedna aktywność. Na przykład w Narodowym Funduszu Zdrowia opłaty za media, to też pokazuje, że funkcjonujemy w danym środowisku. Nasze województwo ma nieco ponad 2 miliony mieszkańców, czyli te oficjalne statystyki, które pokazują, że jest nas mniej niż 2 miliony, to tak naprawdę dwa różne podejścia - mówi Małgorzata Górka.

- Pamiętajmy, że w nowym badaniu mamy też cudzoziemców, którzy u nas mieszkają, bo tutaj w tym badaniu patrzymy ile osób funkcjonuje, to jest ta różnica - podkreśla.

Tyle osób żyje w regionie

Według danych GUS, przekazanych Polskiemu Radiu PiK:
  • W Bydgoszczy mieszka 347 870 osób (najwięcej jest kobiet - 182 114; mężczyzn - 165 756; cudzoziemców - 32 824). Różnica wyniosła 26 770 osób,
  • W Toruniu mieszka 198 139 osób (kobiety - 105 879; mężczyźni - 92 260; cudzoziemcy - 10 002). Różnica wyniosła 5 355 osób,
  • We Włocławku mieszka 101 052 osób (kobiety - 53 705; mężczyźni - 47 347; cudzoziemcy - 2 489). Różnica wyniosła 3 014 osób,
  • W Grudziądzu mieszka 89 597 osób (kobiety - 46 965; mężczyźni - 42 632; cudzoziemcy - 3 699). Różnica wyniosła 2 786 osób.

W ogólnej liczbie ludności Kujawsko-Pomorskiego największy udział cudzoziemców ma Gmina Osie (13,6 proc.). Na drugim miejscu jest Gmina Sępólno Krajeńskie (9,7 proc.). Na trzeciej pozycji znalazła się Bydgoszcz (9,4 proc.).

W rankingu miast, pod względem ludności, na ósmym miejscu znalazła się Bydgoszcz. Toruń jest na 16. pozycji. Z kolei w rankingu liczby cudzoziemców znalazło się tylko miasto nad Brdą, również zajmuje ósme miejsce.

Łącznie Kujawsko-Pomorskie liczy 2 024 614 mieszkańców, w tym 74 970 cudzoziemców, czyli 3,7 proc. populacji naszego kraju. Społeczeństwo regionu starzeje się. Na przykład w Bydgoszczy mieszka zaledwie 12 proc. ludności w wieku 0-14 lat. Z kolei grupa wiekowa 60+ stanowi około 28 proc. mieszkańców.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

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