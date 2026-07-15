Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy. Były awanse, medale i ślubowanie [zdjęcia]

2026-07-15, 17:00  Damian Klich/BN
Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się na Starym Rynku w Bydgoszczy. - To chyba jeden z lepszych wyborów w moim życiu - o pracy w mundurze mówi młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji.

- Każdego dnia, wychodząc do służby, policjanci mają poczucie obowiązku i wierności. Ślubujemy przecież między innymi zachować wierność narodowi i bronić bezpieczeństwa państwa, nawet z narażeniem życia. Nie ma chyba większej ofiary niż stawianie życia drugiego człowieka nad swoje - dodaje Monika Chlebicz.

Ze stopnia komisarza na stopień nadkomisarza awansowała Marzena Mocarska z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - To bardzo miłe doświadczenie, wieńczy moją kilkunastoletnią służbę - mówi.

Zobaczcie galerię zdjęć Izabeli Langner poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz
Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

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