Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy. Były awanse, medale i ślubowanie [zdjęcia]

2026-07-15, 17:00 Damian Klich/BN

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się na Starym Rynku w Bydgoszczy. - To chyba jeden z lepszych wyborów w moim życiu - o pracy w mundurze mówi młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji.

- Każdego dnia, wychodząc do służby, policjanci mają poczucie obowiązku i wierności. Ślubujemy przecież między innymi zachować wierność narodowi i bronić bezpieczeństwa państwa, nawet z narażeniem życia. Nie ma chyba większej ofiary niż stawianie życia drugiego człowieka nad swoje - dodaje Monika Chlebicz.



Ze stopnia komisarza na stopień nadkomisarza awansowała Marzena Mocarska z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - To bardzo miłe doświadczenie, wieńczy moją kilkunastoletnią służbę - mówi.



Zobaczcie galerię zdjęć Izabeli Langner poniżej.