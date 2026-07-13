Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Dwie osoby są ranne

2026-07-13, 09:59 Maciej Wilkowski/DW

Wypadek na A1 w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. KP PSP Świecie

Do zderzenia trzech pojazdów doszło w Buśni w powiecie świeckim.

Dwie osoby zostały poszkodowane w zderzeniu trzech pojazdów: osobowego i ciężarowych. Jeden z kierowców był zakleszczony w kabinie. Doszło do tego ok. 9.30 w poniedziałek (13 lipca) na autostradzie A1 na wysokości Buśni w powiecie świeckim. Ruch w kierunku Gdańska jest zablokowany. Tak ma być do ok. godz. 13.



Utrudnienia po wypadku na A1



