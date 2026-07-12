Śmiertelne potrącenie w Toruniu. Zginęła 70-latka na wózku inwalidzkim

2026-07-12, 09:01 Michał Zaręba / TB

Fot. Ilustracyjne

Nie żyje 70-letnia kobieta potrącona w sobotni wieczór (11.07.) na Szosie Lubickiej w Toruniu. Poruszała się na wózku inwalidzkim. Do wypadku doszło przed godz. 23.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia wynika, że 42-letni kierujący osobowym fordem potrącił poruszającą się na wózku inwalidzkim 72-letnią kobietę, która przemierzała przejście dla pieszych - mówi podkom. Dominika Bocian z toruńskiej policji. - Kobieta w wyniku odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu. Kierowca był trzeźwy.



