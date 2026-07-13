W Grudziądzu 19-latek pędził BMW z zawrotną prędkością w terenie zabudowanym

2026-07-13, 11:46  DW
W Grudziądzu 19-latek pędził BMW z zawrotną prędkością w terenie zabudowanym/Fot. KMP w Grudziądzu

W Grudziądzu 19-latek pędził BMW z zawrotną prędkością w terenie zabudowanym/Fot. KMP w Grudziądzu

Policjanci przekazują, że młody kierowca miał na liczniku samochodu 124 km/godzinę.

Funkcjonariusze drogówki skontrolowali 19-letniego mieszkańca powiatu grudziądzkiego na ul. Warszawskiej w Grudziądzu. To teren zabudowany, można tam jechać najwyżej 50 km/godz. Pędził o wiele szybciej.

- Pomiar prędkości wykazał 124 km/godz. Mężczyzna został przez policjantów ukarany mandatem karnym w kwocie 2 500 zł, a na jego koncie przez najbliższy rok będzie 15 punktów karnych. Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące - relacjonują policjanci.

Grudziądz

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