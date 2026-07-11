Dwa nocne wypadki w regionie. W Brzozie jedna osoba ranna po dachowaniu auta dostawczego

2026-07-11, 08:18 JW

Wypadek auta dostawczego w Brzozie /fot. OSP Nowa Wieś Wielka

To nie była spokojna noc na drogach Pomorza i Kujaw. W Brzozie (gmina Nowa Wieś Wielka) auto dostawcze dachowało. Z kolei na drodze S5 samochód uderzył w bariery energochłonne.

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku w Brzozie, w gminie Nowa Wieś Wielka. W nocy z piątku na sobotę auto dostawcze najpierw uderzyło w drzewo, a następnie dachowało.



Świadkiem był jeden z druhów OSP Nowa Wieś Wielka, który natychmiast zabezpieczył miejsce wypadku i udzielił pierwszej pomocy. Na miejscu działały trzy zastępy straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz policja, która wyjaśnia sprawę wypadku.



Z kolei na trasie S5 na wysokości Osówca samochód uderzył w bariery energochłonne. Nikomu nic się nie stało.