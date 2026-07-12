Śmiertelny wypadek w Toruniu. Nie żyją dwie osoby, dwie nadal są w szpitalu

2026-07-12, 08:31 Sława Skibińska-Dmitruk / TB

Cztery osoby trafiły do szpitala. Dwie z nich zmarły. / Fot. KM PSP w Toruniu Fot. Ilustracyjne

Na ul. Poznańskiej przed godz. 5.30 samochód osobowy uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowało czterech mężczyzn. Dwóch było reanimowanych.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25-letni mężczyzna, kierujący osobowym seatem, z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zarówno kierujący, jak i trzech jego pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala - relacjonuje podkom. Dominika Bocian z toruńskiej policji. - Kierujący był trzeźwy.

W niedzielę (12.07.) policjanci otrzymali informację ze szpitala o śmierci dwóch pasażerów - 40- i 23-latka.

Toruńska policja bada okoliczności tego wypadku.

