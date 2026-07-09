Start procesu w sprawie pseudohodowli pod Aleksandrowem Kujawskim przed brodnickim sądem

2026-07-09, 07:49 Michał Zaręba/MG

W procesie w charakterze oskarżycieli posiłkowych występują trzy organizacje społeczne. Na zdjęciu: adwokat Anita Engler, reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt COEXISTENCE/fot. Adwokat Anita Engler Kancelaria Adwokacka, Facebook

Na ławie oskarżonych zasiadła właścicielka hodowli w Odolionie (powiat aleksandrowski), której w 2023 roku odebrano ponad 70 zwierząt – głównie psy, ale także kozę, królika i szynszylę.

Zwierzęta zostały administracyjnie odebrane właścicielce po licznych zgłoszeniach, dotyczących warunków, w jakich miały być przetrzymywane. Małgorzata C. usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami.



Oskarżona nie pojawiła się na pierwszej rozprawie. Sąd uznał jednak, że jej obecność nie jest obowiązkowa i zdecydował o otwarciu przewodu sądowego.



W procesie w charakterze oskarżycieli posiłkowych występują trzy organizacje społeczne. – Materiał dowodowy w sprawie jest obszerny, akta liczą kilkanaście tomów – przekazała adwokat Anita Engler, reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt COEXISTENCE w Gdańsku.



Kolejne terminy rozpraw wyznaczono na wrzesień. Akt oskarżenia skierowała do sądu prokuratura w Elblągu. Z prowadzenia śledztwa i postępowania wyłączyły się wcześniej prokuratura oraz sąd w Aleksandrowie Kujawskim.