Stefan Pastuszewski honorowym obywatelem Bydgoszczy. Radni miejscy byli jednogłośni

2026-07-02, 22:13 Marcin Kupczyk/DW

Stefan Pastuszewski/Fot. UM Bydgoszcz

Polityk, pisarz, poeta, społecznik, który angażuje się w życie społeczne niezmiennie od dziesięcioleci. Po agresji Rosji na Ukrainę włączył się w pomoc uchodźcom.

Stefan Pastuszewski urodził się w 1949 roku w Bydgoszczy i właśnie z tym miastem związał nie tylko zawodowe, ale i społeczne oraz literackie życie.



To były działacz opozycji antykomunistycznej, wieloletni radny, literat i działacz na rzecz kultury. Był posłem na Sejm I kadencji w latach 1991–1993 z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, a także wiceprezydentem Bydgoszczy.



Od 1998 roku współtworzy miesięcznik literacki „Akant”, w którym pełni funkcję sekretarza redakcji. Od sierpnia 2007 roku jest dyrektorem Biura Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych. Jest autorem licznych tomów poetyckich, artykułów, publikacji książkowych oraz prelekcji. Był inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Bydgoskiego 18. Południka, Bractwa Inflanckiego oraz Archikonfraterni Literackiej w Bydgoszczy - czytamy na stronie bydgoskiego ratusza.



2 lipca bydgoscy radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu Stefanowi Pastuszewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Bydgoszczy.





