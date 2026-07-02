Przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy rośnie nowe drzewo. Wcześniej urosła kwota zebrana na WOŚP

2026-07-02, 19:40 Agata Raczek/DW

Sadzenie drzewa z wojewodą było wystawione na licytację w ramach WOŚP/ Fot. Izabela Langner

5 100 złotych zasiliło konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dziś przyszedł czas na realizację wylicytowanej nagrody.

Przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy wojewoda Michał Sztybel i zwycięzca aukcji - Nikodem Dolata, radny powiatu żnińskiego, instruktor harcerski i właściciel szkoły jazdy - wspólnie posadzili miłorząb japoński.



To zadanie było wystawione na licytację w ramach WOŚP.



- To bardzo piękna pamiątka, bo zostanie tutaj na bardzo długo. Pieniądze oczywiście trafiają do potrzebujących dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz panu Nikodemowi. To on jest bohaterem - podkreślał Michał Sztybel.



- Najlepsze inicjatywy to takie, które pozostawiają po sobie coś więcej niż zdjęcie i wspomnienie. I ta właśnie taka jest. Gratuluję pomysłu stworzenia aukcji - mówił Nikodem Dolata.



Wojewoda zadeklarował, że drzewko będzie odpowiednio podlewane.



Film z akcji sadzenia drzewka jest w radiowych mediach społecznościowych:













