Przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy rośnie nowe drzewo. Wcześniej urosła kwota zebrana na WOŚP

2026-07-02, 19:40  Agata Raczek/DW
Sadzenie drzewa z wojewodą było wystawione na licytację w ramach WOŚP/ Fot. Izabela Langner

Sadzenie drzewa z wojewodą było wystawione na licytację w ramach WOŚP/ Fot. Izabela Langner

5 100 złotych zasiliło konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dziś przyszedł czas na realizację wylicytowanej nagrody.

Przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy wojewoda Michał Sztybel i zwycięzca aukcji - Nikodem Dolata, radny powiatu żnińskiego, instruktor harcerski i właściciel szkoły jazdy - wspólnie posadzili miłorząb japoński.

To zadanie było wystawione na licytację w ramach WOŚP.

- To bardzo piękna pamiątka, bo zostanie tutaj na bardzo długo. Pieniądze oczywiście trafiają do potrzebujących dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz panu Nikodemowi. To on jest bohaterem - podkreślał Michał Sztybel.

- Najlepsze inicjatywy to takie, które pozostawiają po sobie coś więcej niż zdjęcie i wspomnienie. I ta właśnie taka jest. Gratuluję pomysłu stworzenia aukcji - mówił Nikodem Dolata.

Wojewoda zadeklarował, że drzewko będzie odpowiednio podlewane.

Film z akcji sadzenia drzewka jest w radiowych mediach społecznościowych:






Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
Sadzenie drzewa z wojewodą było wystawione na licytację w ramach WOŚP/ Fot. Izabela Langner Sadzenie drzewa z wojewodą było wystawione na licytację w ramach WOŚP/ Fot. Izabela Langner Sadzenie drzewa z wojewodą było wystawione na licytację w ramach WOŚP/ Fot. Izabela Langner

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