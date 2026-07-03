Spotkaj się z człowiekiem, który „uczesał Bydgoszcz” i odbierz Żywą Lekcję Elegancji [program]

2026-07-03, 07:10 DW

Z okazji 680-lecia nadania praw miejskich Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Bydgoski Barbering. Razem dla rzemiosła” zaprasza na premierowe spotkanie z cyklu „Srebrny Sznyt”/ Fot. Pexels

Jak zmieniał się wizerunek bydgoskiego dżentelmena na przestrzeni wieków? Czy nowoczesny barber ma coś wspólnego ze średniowiecznym cyrulikiem? Z okazji 680-lecia nadania praw miejskich Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Bydgoski Barbering. Razem dla rzemiosła” zaprasza na premierowe spotkanie z cyklu „Srebrny Sznyt”.

W piątek, 3 lipca 2026 r. od godz. 11 do 14. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW) przy ul. Gdańskiej 5 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie łączące pokolenia bydgoskich rzemieślników.



Plan wydarzenia:



o godz. 11 – wykład: „Od cyrulika do barbera” – prezes stowarzyszenia, Piotr Skarbek, opowie o 680-letniej historii fachu w Bydgoszczy, prezentując unikalne, oryginalne narzędzia fryzjerskie z czasów PRL-u;



o godz. 11.45 – spotkanie z Legendami Bydgoszczy, panel dyskusyjny z udziałem Jana Stoppla, mistrza fryzjerstwa, szefa Klubu Seniora Rzemieślnika, człowieka, który „uczesał Bydgoszcz” oraz Kazimierza Tyburskiego, ikony bydgoskiego krawiectwa ze Studia Mody Męskiej;



o godz. 12.30 – Żywa Lekcja Elegancji, pokaz instruktażowy na żywo w wykonaniu mistrza Kazimierza Tyburskiego: sztuka perfekcyjnego wiązania krawatów oraz dobierania i układania poszetki;



o godz. 13.15 – uruchomienie programu „Młody Barber”, oficjalne rozpoczęcie zapisów na darmowe warsztaty praktyczne dla seniorów.





