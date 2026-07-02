Zderzenie tramwajów w bydgoskim Fordonie. Są poszkodowani

2026-07-02, 13:48  Bartosz Nawrocki /JW
Zderzenie dwóch tramwajów w bydgoskim Fordonie /fot. Artur Nowak

Zderzenie dwóch tramwajów w bydgoskim Fordonie /fot. Artur Nowak

Dwóch motorniczych trafiło do szpitala po zderzeniu tramwajów na skrzyżowaniu na ul. Akademickiej.

Dwa tramwaje zderzyły się na ul. Akademickiej w bydgoskim Fordonie. Karetka zabrała do szpitala obu motorniczych.

Ruch tramwajów wrócił do normy. Dokładne przyczyny zdarzenia ustalają policjanci.

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