Zmiany w kursowaniu tramwajów w Bydgoszczy. Z powodu remontu na rondzie Fordońskim

Od soboty (27 czerwca) pasażerowie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy będą mierzyć się z utrudnieniami. Rozpocznie się remont torowiska na rondzie Fordońskim. Drogowcy wprowadzą zmiany w kursowaniu tramwajów.
Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 27 czerwca (sobota) rozpoczną się prace remontowe torowiska na rondzie Fordońskim.
Spore utrudnienia
Wymienione zostaną zwrotnice, krzyżownice oraz szyny. Prace mają potrwać do połowy sierpnia. Oznacza to konieczność wstrzymania ruchu tramwajowego. Na trasie rondo Jagiellonów - rondo Fordońskie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępca ZaT oraz ZaT6. Ponadto:
- Linie tramwajowe nr 6 i 10 będą zawieszone,
- linie nr 3, 4, 5 i 8 będą kursować przez rondo Kujawskie.
- linia nr 3 będzie kursować ze zwiększoną liczbą kursów w zamian za zawieszoną 10-tkę.
- Gruntowna przebudowa ronda Fordońskiego oraz ronda Toruńskiego jest planowana w ramach przebudowy Mostu Pomorskiego. Obecnie trwają prace związane z dokumentacją projektową - informuje ZDMiKP.
Szczegóły zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na czas remontu, można sprawdzić na stronie drogowców TUTAJ
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Tyle miasto wyda na remonty
W 2026 roku na prace związane z remontem torowisk miasto wyda prawie 16 milionów złotych. Na przełomie czerwca i lipca zaczną się prace na ulicy Gdańskiej (odcinek Kamienna - Las Gdański).
- Wymienione zostaną m.in. podkłady, szyny oraz tłuczeń. Prace, które rozpoczną się na przełomie czerwca oraz lipca, obejmą również torowisko na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej. Podpisaliśmy też umowy na szlifowanie oraz napawanie szyn - dodają drogowcy.
W ostatnich latach zmodernizowano ponad 50 kilometrów tras. Cała sieć w Bydgoszczy to 95 km toru pojedynczego. ZDMiKP zapewnia, że harmonogram robót jest tak opracowany, aby były jak najmniej uciążliwe dla pasażerów.