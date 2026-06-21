Zmiany w kursowaniu tramwajów w Bydgoszczy. Z powodu remontu na rondzie Fordońskim

2026-06-21, 15:30 JW

W ostatni weekend czerwca drogowcy rozpoczną remont torowiska na rondzie Fordońskim /fot. ZDMiKP (archiwum)

Od soboty (27 czerwca) pasażerowie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy będą mierzyć się z utrudnieniami. Rozpocznie się remont torowiska na rondzie Fordońskim. Drogowcy wprowadzą zmiany w kursowaniu tramwajów.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 27 czerwca (sobota) rozpoczną się prace remontowe torowiska na rondzie Fordońskim.





Spore utrudnienia

Linie tramwajowe nr 6 i 10 będą zawieszone,

linie nr 3, 4, 5 i 8 będą kursować przez rondo Kujawskie.

linia nr 3 będzie kursować ze zwiększoną liczbą kursów w zamian za zawieszoną 10-tkę.

- Gruntowna przebudowa ronda Fordońskiego oraz ronda Toruńskiego jest planowana w ramach przebudowy Mostu Pomorskiego. Obecnie trwają prace związane z dokumentacją projektową - informuje ZDMiKP.







TUTAJ Szczegóły zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na czas remontu, można sprawdzić na stronie drogowców





Tyle miasto wyda na remonty





W 2026 roku na prace związane z remontem torowisk miasto wyda prawie 16 milionów złotych. Na przełomie czerwca i lipca zaczną się prace na ulicy Gdańskiej (odcinek Kamienna - Las Gdański).





- Wymienione zostaną m.in. podkłady, szyny oraz tłuczeń. Prace, które rozpoczną się na przełomie czerwca oraz lipca, obejmą również torowisko na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej. Podpisaliśmy też umowy na szlifowanie oraz napawanie szyn - dodają drogowcy.





W ostatnich latach zmodernizowano ponad 50 kilometrów tras. Cała sieć w Bydgoszczy to 95 km toru pojedynczego. ZDMiKP zapewnia, że harmonogram robót jest tak opracowany, aby były jak najmniej uciążliwe dla pasażerów.