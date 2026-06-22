Tramwaj przyjedzie na Szwederowo. Umowa na torowisko już została podpisana

Wizualizacja linii tramwajowej na Szwederowo/fot. bydgoszcz.pl
To będzie jedna z największych inwestycji związanych z rozwojem komunikacji publicznej w Bydgoszczy w ostatnich latach. W poniedziałek (22 czerwca) miasto Bydgoszcz podpisało umowę z konsorcjum firm Mirbud oraz Kobylarnia. Wartość kontraktu to ponad 107,2 mln zł.
Jak przypomina Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wzdłuż ulicy L. Solskiego wybudowane zostanie zielone torowisko, a na wysokości ulicy Bielickiej powstanie pętla autobusowo-tramwajowa. Częścią tego zadania jest również przebudowa ulic, budowa dróg rowerowych, chodników, parków kieszonkowych, a także duży pakiet nasadzeń. W realizacji pomoże europejskie dofinansowanie. Pierwsze prace zaczną się już w wakacje.
- Inwestycja jest pierwszym etapem naszego planu budowy całej trasy łączącej rondo Kujawskie z rondem Grunwaldzkim - podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
- Konsekwentnie rozwijamy naszą sieć tramwajową. Inwestycję przygotowaliśmy, uwzględniając również oczekiwania kierowców, rowerzystów i pieszych, dbając o ich bezpieczeństwo i komfort. Łączymy ją poza tym z dużym pakietem nasadzeń drzew. Będzie to też kolejna inwestycja po Lesie Gdańskim, gdzie na torowisku zasadzimy rozchodnik, a przystanki za sprawą odpornych roślin nabiorą zielonego charakteru. Wprowadzenie tych rozwiązań to między innymi efekt konsultacji z mieszkańcami.
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty w ciągu miesiąca od przekazania terenu budowy. Przekazanie planowane jest na początku lipca. Realizacja inwestycji zajmie około dwóch lat.
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