Tramwaj przyjedzie na Szwederowo. Umowa na torowisko już została podpisana

2026-06-22, 16:01  Redakcja/KB
Wizualizacja linii tramwajowej na Szwederowo/fot. bydgoszcz.pl

Wizualizacja linii tramwajowej na Szwederowo/fot. bydgoszcz.pl

To będzie jedna z największych inwestycji związanych z rozwojem komunikacji publicznej w Bydgoszczy w ostatnich latach. W poniedziałek (22 czerwca) miasto Bydgoszcz podpisało umowę z konsorcjum firm Mirbud oraz Kobylarnia. Wartość kontraktu to ponad 107,2 mln zł.

Jak przypomina Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wzdłuż ulicy L. Solskiego wybudowane zostanie zielone torowisko, a na wysokości ulicy Bielickiej powstanie pętla autobusowo-tramwajowa. Częścią tego zadania jest również przebudowa ulic, budowa dróg rowerowych, chodników, parków kieszonkowych, a także duży pakiet nasadzeń. W realizacji pomoże europejskie dofinansowanie. Pierwsze prace zaczną się już w wakacje.

- Inwestycja jest pierwszym etapem naszego planu budowy całej trasy łączącej rondo Kujawskie z rondem Grunwaldzkim - podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
- Konsekwentnie rozwijamy naszą sieć tramwajową. Inwestycję przygotowaliśmy, uwzględniając również oczekiwania kierowców, rowerzystów i pieszych, dbając o ich bezpieczeństwo i komfort. Łączymy ją poza tym z dużym pakietem nasadzeń drzew. Będzie to też kolejna inwestycja po Lesie Gdańskim, gdzie na torowisku zasadzimy rozchodnik, a przystanki za sprawą odpornych roślin nabiorą zielonego charakteru. Wprowadzenie tych rozwiązań to między innymi efekt konsultacji z mieszkańcami.

  • Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty w ciągu miesiąca od przekazania terenu budowy. Przekazanie planowane jest na początku lipca. Realizacja inwestycji zajmie około dwóch lat.

Inwestycja w liczbach:

  • Wartość kontraktu: 107,2 mln zł
  • Dofinansowanie europejskie FENIKS – 63,58 mln zł
  • Gwarancja na roboty budowlane – 8 lat
  • Gwarancja na roboty dotyczące zieleni - 5 lat
  • Długość pojedynczego toru – 3,64 km
  • Liczba drzew do zasadzenia – 208
  • Liczba krzewów – ponad 4 tysiące
  • Nowe łąki kwietne - 3210 m2

źr. ZDMiKP Bydgoszcz

Bydgoszcz
Wizualizacja linii tramwajowej na Szwederowo/fot. bydgoszcz.pl Wizualizacja linii tramwajowej na Szwederowo/fot. bydgoszcz.pl

Region

Atom we Włocławku coraz bliżej. To będzie pierwsza mała elektrownia jądrowa w Europie

Atom we Włocławku coraz bliżej. To będzie pierwsza mała elektrownia jądrowa w Europie

2026-06-22, 19:34
Władze regionu chcą gromadzić wodę w ramach małej retencji. Ma chronić środowisko i edukować mieszkańców

Władze regionu chcą gromadzić wodę w ramach małej retencji. Ma chronić środowisko i edukować mieszkańców

2026-06-22, 18:44
Ruszyła budowa lodowiska w Inowrocławiu. Nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy

Ruszyła budowa lodowiska w Inowrocławiu. Nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy

2026-06-22, 17:48
Toruńska policja na tropie nielegalnych wyścigów. W nocnej akcji kontrola 174 aut

Toruńska policja na tropie nielegalnych wyścigów. W nocnej akcji kontrola 174 aut!

2026-06-22, 16:58
Porachunki pseudokibiców w podtoruńskiej Złejwsi Małej Trwa policyjne dochodzenie [wideo]

Porachunki pseudokibiców w podtoruńskiej Złejwsi Małej? Trwa policyjne dochodzenie [wideo]

2026-06-22, 15:01
Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Oto laureaci konkursu Miasto (nie)zapomniane

Najmłodsi Bydgoszczanie przedstawili losy lokalnych bohaterów. Oto laureaci konkursu „Miasto (nie)zapomniane”

2026-06-22, 14:48
Dzieci wyjeżdżają na wakacje. Będą nad nimi czuwać służby drogowe, wodne i medyczne

Dzieci wyjeżdżają na wakacje. Będą nad nimi czuwać służby drogowe, wodne i medyczne

2026-06-22, 14:00
Zanim ucierpi psychika - profilaktyka Niestety w tej dziedzinie jest poważna luka

Zanim ucierpi psychika - profilaktyka! Niestety w tej dziedzinie jest poważna luka

2026-06-22, 12:20
Podczas nocnej interwencji pogotowia w Strzelnie ratownicy wyczuli zapach dymu

Podczas nocnej interwencji pogotowia w Strzelnie ratownicy wyczuli zapach dymu

2026-06-22, 11:35

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę