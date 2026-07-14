Pękła szyna w centrum Bydgoszczy. Tramwaje kursowały zmienionymi trasami [AKTUALIZACJA]

2026-07-14, 11:51  JW
Na ul. Mostowej pękła szyna tramwajowa /fot. ITS Bydgoszcz

Na ul. Mostowej pękła szyna tramwajowa /fot. ITS Bydgoszcz

Z kolejnymi utrudnieniami mierzyli się pasażerowie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Wcześniej z powodu pękniętej szyny na ul. Mostowej, tramwaje zmieniły swoje trasy.

Z powodu pękniętej szyny na ul. Focha (na wysokości Mostowej) linie 3, 5, 8 i 9 kursowały na trasie Wilczak - Rycerska. Linie 8 i 9 z Kapuścisk i Glinek do Bielaw. Natomiast tramwajowa „trójka" i „piątka" kursowała na trasie Fordon - Wyżyny. Jak poinformował ZDMiKP, ruch został przywrócony.

To już kolejne utrudnienia dla pasażerów. Rano na skrzyżowaniu ulic Nakielskiej i Stawowej tramwaj linii nr 3 potrącił kobietę. Trafiła do szpitala.

Bydgoszcz

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