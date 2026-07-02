Wypadek na DK 15 na trasie między Kowalewem Pomorskim a Toruniem. Dziecko jest ranne

2026-07-02, 16:32  Tatiana Adonis/DW
Wypadek na DK 15

Wypadek na DK 15

Kierowca samochodu dostawczego potrącił dziewczynkę jadącą na hulajnodze elektrycznej. Szczegółowe okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.

Do zdarzenia doszło w Szychowie, kiedy dziewczynka zjechała z chodnika i skręcała w kierunku stacji benzynowej. Obrażenia 14-latki nie są ciężkie, ale została zabrana do szpitala. W chwili wypadku miała kask. 50-letni kierowca był trzeźwy.

Droga w tym miejscu jest zablokowana w obie strony. Kierowcy są kierowani objazdem przez Wielką Łąkę, Wielkie Rychnowo, Mariany i Kowalewo Pomorskie.



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