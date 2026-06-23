Prezydent Torunia czeka na tę decyzję. W czwartek głosowanie nad absolutorium

2026-06-23, 16:30 Michał Zaręba/BN

Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Sonia Kaps/Archiwum

Przeszło dwa miliardy dochodów i podobna kwota wydatków. Tak Toruń zamyka 2025 roku. W czwartek radni zdecydują o udzieleniu prezydentowi absolutorium z wykonania zeszłorocznego budżetu.

Miasto najwięcej pieniędzy przeznaczyło na oświatę, pomoc społeczną i komunikację. - Nie tylko administrujemy, ale chcemy aktywnie rozwijać nasze miasto w wielu płaszczyznach i to nam się udaje - przyznaje Paweł Gulewski. - Jeśli czasami są problemy z wykonaniem pewnych inwestycji to już jest na poziomie wykonawstwa, realizacji wykonawców danych działań - dodaje.



- Zadłużenie Torunia na koniec zeszłego roku wyniosło prawie miliard 190 milinów złotych i w najbliższych latach nie będzie się zmniejszać - mówi Aneta Pietrzak, skarbnik miasta. - Najważniejsze jest to, abyśmy byli w stanie utrzymywać zadłużenie w ryzach. Ono nie będzie się raczej zmniejszać, ze względu na to, że inwestujemy, pozyskujemy środki, ale potrzebujemy również wydatkować pieniądze w ramach wkładów własnych - wyjaśnia.



W czwartek przedstawiony zostanie też raport o stanie gminy.