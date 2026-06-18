Ministra funduszy i polityki regionalnej była w Grudziądzu. „Średnie miasta muszą dostać parasol inwestycyjny”

2026-06-18, 19:56 Marcin Doliński/PAP/DW

O unijnym budżecie i inwestycjach w ramach Krajowego Planu Odbudowy mówiła w czwartek (18 czerwca) w Grudziądzu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz/ Fot. Marcin Doliński

O unijnym budżecie i inwestycjach w ramach Krajowego Planu Odbudowy mówiła w czwartek (18 czerwca) w Grudziądzu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ministra funduszy i polityki regionalnej podsumowała wsparcie finansowe, m.in. z KPO dla Grudziądza.



- Siadamy do planowania kolejnego unijnego budżetu. Dzisiaj miasta średnie są absolutnie kluczowe i muszą dostać szczególny parasol inwestycyjny. Przeprowadzamy też inwestycje w ramach KPO. W Grudziądzu największa została przeprowadzona w szpitalu specjalistycznym, który miał środki na cyfryzację, na kardiologię, na ponad 50 nowych łóżek na intensywnej terapii, ale także na nowy sprzęt - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.





Dodała, że w woj. kujawsko-pomorskim z KPO realizowane są inwestycje na kwotę 5 mld zł, a w samym Grudziądzu na kwotę 160 mln zł.





- Ze środków KPO zakupiono także pięć zupełnie nowych autobusów elektrycznych, to także środki na branżowe centrum umiejętności, prawie milion zł na bezpieczeństwo wodno-kanalizacyjne, ale także wsparcie modernizacyjnej i cyfrowe grudziądzkich firm - wskazała ministra.



