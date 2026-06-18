Ministra funduszy i polityki regionalnej była w Grudziądzu. „Średnie miasta muszą dostać parasol inwestycyjny”
O unijnym budżecie i inwestycjach w ramach Krajowego Planu Odbudowy mówiła w czwartek (18 czerwca) w Grudziądzu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Ministra funduszy i polityki regionalnej podsumowała wsparcie finansowe, m.in. z KPO dla Grudziądza.
- Siadamy do planowania kolejnego unijnego budżetu. Dzisiaj miasta średnie są absolutnie kluczowe i muszą dostać szczególny parasol inwestycyjny. Przeprowadzamy też inwestycje w ramach KPO. W Grudziądzu największa została przeprowadzona w szpitalu specjalistycznym, który miał środki na cyfryzację, na kardiologię, na ponad 50 nowych łóżek na intensywnej terapii, ale także na nowy sprzęt - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.