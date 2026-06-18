Ministra funduszy i polityki regionalnej była w Grudziądzu. „Średnie miasta muszą dostać parasol inwestycyjny”

2026-06-18, 19:56  Marcin Doliński/PAP/DW
O unijnym budżecie i inwestycjach w ramach Krajowego Planu Odbudowy mówiła w czwartek (18 czerwca) w Grudziądzu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz/ Fot. Marcin Doliński

O unijnym budżecie i inwestycjach w ramach Krajowego Planu Odbudowy mówiła w czwartek (18 czerwca) w Grudziądzu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz/ Fot. Marcin Doliński

O unijnym budżecie i inwestycjach w ramach Krajowego Planu Odbudowy mówiła w czwartek (18 czerwca) w Grudziądzu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ministra funduszy i polityki regionalnej podsumowała wsparcie finansowe, m.in. z KPO dla Grudziądza.

- Siadamy do planowania kolejnego unijnego budżetu. Dzisiaj miasta średnie są absolutnie kluczowe i muszą dostać szczególny parasol inwestycyjny. Przeprowadzamy też inwestycje w ramach KPO. W Grudziądzu największa została przeprowadzona w szpitalu specjalistycznym, który miał środki na cyfryzację, na kardiologię, na ponad 50 nowych łóżek na intensywnej terapii, ale także na nowy sprzęt - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Dodała, że w woj. kujawsko-pomorskim z KPO realizowane są inwestycje na kwotę 5 mld zł, a w samym Grudziądzu na kwotę 160 mln zł.

- Ze środków KPO zakupiono także pięć zupełnie nowych autobusów elektrycznych, to także środki na branżowe centrum umiejętności, prawie milion zł na bezpieczeństwo wodno-kanalizacyjne, ale także wsparcie modernizacyjnej i cyfrowe grudziądzkich firm - wskazała ministra.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była gościem „Rozmowy Dnia” w Polskim Radiu PiK. Można jej posłuchać tutaj.

Mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Grudziądz

Region

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