2026-06-25, 19:11 Michał Zaręba/BN

Rada Miasta Torunia udzieliła prezydentowi absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu/Fot. UMT 2026, autor: Magdalena Dębczyńska-Wróblewska, licencja: CC BY NC 4.0

Rada Miasta Torunia przyjęła raport o stanie gminy za 2025 rok i udzieliła absolutorium prezydentowi Pawłowi Gulewskiemu. Na koniec 2025 roku po stronie dochodów zapisano ponad dwa miliardy złotych i nieznacznie niższą kwotę wydatków. Przeciw głosował klub Prawo i Sprawiedliwość.

Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za 2025 rok to dokument podsumowujący najważniejsze kierunki rozwoju, osiągnięcia oraz wyzwania stojące przed miastem. Dochody budżetu miasta wyniosły ponad 2,16 miliardów złotych, a wydatki ponad 2,15 miliardów złotych. Rok zakończył się nadwyżką budżetową. Raport wskazuje również na podniesienie ratingu kredytowego Torunia.



Demografia największym wyzwaniem



Dokument przedstawia, że najważniejszym wyzwaniem pozostają zmiany demograficzne. W ciągu sześciu lat liczba mieszkańców Torunia spadła z około 189 tysięcy do 174 tysięcy. Zmniejsza się także liczba urodzeń, a rośnie udział seniorów. Osoby po 60. roku życia stanowią obecnie około 30 proc. mieszkańców.



Miasto deklaruje działania mające zwiększyć atrakcyjność Torunia jako miejsca do życia, m.in. poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego i przygotowanie terenów pod nowe inwestycje mieszkaniowe.



Inwestycje i rozwój



W 2025 roku kontynuowano inwestycje drogowe i transportowe. Rozwijano także transport publiczny, w tym tabor niskoemisyjny i infrastrukturę komunikacyjną przy wsparciu funduszy europejskich.



Raport wskazuje również na rozwój stref inwestycyjnych, w tym „Toruń Zachód”, która ma przyciągać nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwa. Funkcjonuje również strefa inwestycyjna, w ramach której miasto aktywnie poszukuje inwestorów, oferując im miejsca pracy oraz sprzyjające warunki rozwoju.



Bezpieczeństwo, zieleń i zdrowie



W dokumencie odnotowano spadek przestępczości oraz liczby przekroczeń norm jakości powietrza. Tereny zielone zajmują około 30 proc. powierzchni miasta. Rozwijane są także programy zdrowotne i usługi dla seniorów.



Miasto kontynuuje współpracę ze służbami mundurowymi, finansując m.in. sprzęt, pojazdy i dodatkowe patrole.



Kultura, turystyka i finanse



Instytucje kultury odwiedziło w ubiegłym roku około 1,5 mln osób, a ruch turystyczny osiągnął poziom około 2,7 mln odwiedzających.

