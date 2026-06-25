Rada Miasta Torunia udzieliła prezydentowi absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu/Fot. UMT 2026, autor: Magdalena Dębczyńska-Wróblewska, licencja: CC BY NC 4.0
Rada Miasta Torunia przyjęła raport o stanie gminy za 2025 rok i udzieliła absolutorium prezydentowi Pawłowi Gulewskiemu. Na koniec 2025 roku po stronie dochodów zapisano ponad dwa miliardy złotych i nieznacznie niższą kwotę wydatków. Przeciw głosował klub Prawo i Sprawiedliwość.
Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za 2025 rok to dokument podsumowujący najważniejsze kierunki rozwoju, osiągnięcia oraz wyzwania stojące przed miastem. Dochody budżetu miasta wyniosły ponad 2,16 miliardów złotych, a wydatki ponad 2,15 miliardów złotych. Rok zakończył się nadwyżką budżetową. Raport wskazuje również na podniesienie ratingu kredytowego Torunia.
Demografia największym wyzwaniem
Dokument przedstawia, że najważniejszym wyzwaniem pozostają zmiany demograficzne. W ciągu sześciu lat liczba mieszkańców Torunia spadła z około 189 tysięcy do 174 tysięcy. Zmniejsza się także liczba urodzeń, a rośnie udział seniorów. Osoby po 60. roku życia stanowią obecnie około 30 proc. mieszkańców.
Miasto deklaruje działania mające zwiększyć atrakcyjność Torunia jako miejsca do życia, m.in. poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego i przygotowanie terenów pod nowe inwestycje mieszkaniowe.
Inwestycje i rozwój
W 2025 roku kontynuowano inwestycje drogowe i transportowe. Rozwijano także transport publiczny, w tym tabor niskoemisyjny i infrastrukturę komunikacyjną przy wsparciu funduszy europejskich.
Raport wskazuje również na rozwój stref inwestycyjnych, w tym „Toruń Zachód”, która ma przyciągać nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwa. Funkcjonuje również strefa inwestycyjna, w ramach której miasto aktywnie poszukuje inwestorów, oferując im miejsca pracy oraz sprzyjające warunki rozwoju.
Bezpieczeństwo, zieleń i zdrowie
W dokumencie odnotowano spadek przestępczości oraz liczby przekroczeń norm jakości powietrza. Tereny zielone zajmują około 30 proc. powierzchni miasta. Rozwijane są także programy zdrowotne i usługi dla seniorów.
Miasto kontynuuje współpracę ze służbami mundurowymi, finansując m.in. sprzęt, pojazdy i dodatkowe patrole.
Kultura, turystyka i finanse
Instytucje kultury odwiedziło w ubiegłym roku około 1,5 mln osób, a ruch turystyczny osiągnął poziom około 2,7 mln odwiedzających.
Relacja Michała Zaręby. Mówią prezydent Paweł Gulewski, przewodniczący klubu PiS w Toruniu Adrian Mól i Michał Zaleski z klubu Wspólny Toruń oraz przewodniczący klubu KO w Toruniu Bartłomiej Jóźwiak
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