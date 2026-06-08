Uwaga na utrudnienia! Wypadki w Kujawsko-Pomorskiem

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W Drzewcach na S5 oraz w Rulewie na A1 kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Szczegóły poniżej.

Do wypadku z udziałem motocyklisty doszło w miejscowości Drzewce (powiat bydgoski) na S5, w kierunku Poznania. Jedna osoba ranna, jezdnia jest zablokowana. Utrudnienia mają potrwać do około 16.30.



Z kolei na A1 w Rulewie w kierunku na Gdańsk (na odcinku Nowe Marzy-Warlubie) samochód uderzył w bariery. Kierowca zasłabł i jest ranny. Zablokowany jest pas ruchu. Utrudnienia mają zakończyć się po godz. 16.00.