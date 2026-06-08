Mokra pasza wysypała się na jezdnię. Problemy na DK10 na wysokości Pawłówka [aktualizacja]

2026-06-08, 12:45 TB

Tak wygląda sytuacja na DK 10. / Fot. Materiały policji

Na odcinku około 3 km z ciężarówki wysypała się mokra pasza. Jezdnia jest bardzo śliska. Jak informują strażacy, warunki podobne jak na oblodzonej nawierzchni.

AKTUALIZACJA: Jak przekazały służby drogowe, utrudniania zakończyły się o godz. 14:27.







Trwa usuwanie zagrożenia. Wprowadzono ruch wahadłowy. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina.

Uwaga! Są objazdy: Kierujący jadący z Bydgoszczy w stronę Szczecina są kierowani na pas dla kierunku przeciwnego.

Kierujący jadący od strony Szczecina do Bydgoszczy jadą objazdem przez miejscowość Osówiec.





Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina, bo jest zabrudzony na długości około kilkuset metrów.



Uwaga! Są objazdy:

Kierujący jadący z Bydgoszczy w stronę Szczecina są kierowani na pas dla kierunku przeciwnego,

Kierujący jadący od strony Szczecina do Bydgoszczy jadą objazdem przez miejscowość Osówiec.







