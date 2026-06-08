Mokra pasza wysypała się na jezdnię. Problemy na DK10 na wysokości Pawłówka [aktualizacja]
Na odcinku około 3 km z ciężarówki wysypała się mokra pasza. Jezdnia jest bardzo śliska. Jak informują strażacy, warunki podobne jak na oblodzonej nawierzchni.
Trwa usuwanie zagrożenia. Wprowadzono ruch wahadłowy. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina.
- Kierujący jadący z Bydgoszczy w stronę Szczecina są kierowani na pas dla kierunku przeciwnego.
- Kierujący jadący od strony Szczecina do Bydgoszczy jadą objazdem przez miejscowość Osówiec.
Uwaga! Są objazdy:
Kierujący jadący z Bydgoszczy w stronę Szczecina są kierowani na pas dla kierunku przeciwnego,
Kierujący jadący od strony Szczecina do Bydgoszczy jadą objazdem przez miejscowość Osówiec.