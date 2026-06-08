Tragiczne wiadomości po wypadku motocyklisty na drodze S5. Ranny mężczyzna nie żyje [aktualizacja]

Nie żyje motocyklista ranny w wypadku na drodze S5 na wysokości Drzewców

Do wypadku doszło w miejscowości Drzewce (powiat bydgoski) na S5 w kierunku Poznania po godz. 13:00. Początkowo służby informowały o jednej osobie rannej, przewiezionej do szpitala. To 49-letni mężczyzna. Przed 16:00 przyszły smutne wieści...

- Motocyklista jadący Hondą z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawą stronę i uderzył w bariery - przekazała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Na miejsce przybyli medycy, którzy przewieźli mężczyznę do szpitala. Niestety, w wyniku doznanych obrażeń 49-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego zmarł w szpitalu.



Utrudnienia drogowe zakończyły się o godz. 16:30.





