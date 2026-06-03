Uroczystość Bożego Ciała w regionie. Ulicami przejdą procesje eucharystyczne [lista]

Z kościołów wyjdą procesje eucharystyczne, na których czele pójdą kapłani z Najświętszym Sakramentem. dziewczynki będą sypać kwiaty/fot. Pixabay

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - w czwartek, o godz. 12:05 - Ewa Dąbrowska zaprasza do wysłuchania audycji pt. „Jezus Eucharystyczny”.

Przeistoczenie stoi w centrum mszy świętej. Konsekracja zmienia chleb i wino w żywe Ciało i Krew Boga. Dowodzą tego cuda eucharystyczne. Dzieją się w różnym czasie, na przestrzeni wieków, a zawsze przybierają postać ludzkiej tkanki mięśnia sercowego w agonii, z grupą krwi AB.

Jezus obiecał życie wieczne tym, którzy będą spożywać Jego Ciało i Krew, błogosławił tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli.





– Co dzieje się podczas mszy świętej? – Co oznaczają gesty kapłana przy ołtarzu? – Dlaczego celebrans wypowiada modlitwy po cichu? – Które elementy mszy świętej są obowiązkowe? – Kto może konsekrować Ciało i Krew Pańską? – Co się dzieje z okruszkami chleba i kroplami wina po Przeistoczeniu?





Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa tłumaczyć będzie ks. dr Marcin Chrostowski, duszpasterz ds. formacji biblijnej diecezji bydgoskiej.













Poniżej lista części procesji w miastach regionu.