Uroczystość Bożego Ciała w regionie. Ulicami przejdą procesje eucharystyczne [lista]

2026-06-03, 21:20  Redakcja/KB
Z kościołów wyjdą procesje eucharystyczne, na których czele pójdą kapłani z Najświętszym Sakramentem. dziewczynki będą sypać kwiaty/fot. Pixabay

Z kościołów wyjdą procesje eucharystyczne, na których czele pójdą kapłani z Najświętszym Sakramentem. dziewczynki będą sypać kwiaty/fot. Pixabay

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypada w czwartek, 4 czerwca. Z kościołów wyjdą procesje eucharystyczne, na których czele pójdą kapłani z Najświętszym Sakramentem. Szczegóły w naszym przewodniku. Zapraszamy także na okolicznościową audycję na antenie PR PiK.


W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - w czwartek, o godz. 12:05 - Ewa Dąbrowska zaprasza do wysłuchania audycji pt. „Jezus Eucharystyczny”.
Przeistoczenie stoi w centrum mszy świętej. Konsekracja zmienia chleb i wino w żywe Ciało i Krew Boga. Dowodzą tego cuda eucharystyczne. Dzieją się w różnym czasie, na przestrzeni wieków, a zawsze przybierają postać ludzkiej tkanki mięśnia sercowego w agonii, z grupą krwi AB.
Jezus obiecał życie wieczne tym, którzy będą spożywać Jego Ciało i Krew, błogosławił tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

– Co dzieje się podczas mszy świętej? – Co oznaczają gesty kapłana przy ołtarzu? – Dlaczego celebrans wypowiada modlitwy po cichu? – Które elementy mszy świętej są obowiązkowe? – Kto może konsekrować Ciało i Krew Pańską? – Co się dzieje z okruszkami chleba i kroplami wina po Przeistoczeniu?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa tłumaczyć będzie ks. dr Marcin Chrostowski, duszpasterz ds. formacji biblijnej diecezji bydgoskiej.




Poniżej lista części procesji w miastach regionu.


BYDGOSZCZ

  • Bazylika Mniejsza p.w. Wincentego a Paulo, Al. Ossolińskich 2: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10.00 następującymi ulicami: Markwarta, Krasińskiego Libelta, Szwalbego, wzdłuż filharmonii do ul. Kopernika, Ossolińskich. Procesję zakończ się na placu przed Bazyliką.
  • Katedra Bydgoska, ul. Farna 2: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10.00 ulicami: Farną, Krętą, Podwale, Grodzką przez Plac Kościeleckich i Rondem Bernardyńskim do Kościoła Garnizonowego. Procesji towarzyszyć będzie Kompania Honorowa Wojska Polskiego i Orkiestra Wojskowa.
  • Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Pl. Piastowski 5: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 9.00 ulicami: pl. Piastowskim, Chrobrego, Sienkiewicza, Lipową i Matejki. Kolejna Msza św. bezpośrednio po powrocie do kościoła.
  • Parafia p.w. Bożego Ciała, ul. Jesionowa 10: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 9:30.
  • Parafia p.w. Św. Mikołaja w Bydgoszczy, ul. Wyzwolenia 2: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 9.30 ulicami: Rynek, Wyzwolenia, Targowisko, Przy Bóżnicy, Bydgoska, Frycza Modrzewskiego, Promenada i Rybaki. Zakończenie i błogosławieństwo przy kościele pw. św. Jana.
  • Parafia NMP Królowej Męczenników i Jana Pawła II w Fordonie, ul. Bołtucia: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 8:30 i przejdzie ulicami: Bołtucia, Fiedlera, Nila, Kleina, Albrychta, Wańkowicza, by powrócić do Bazyliki. Uroczystości przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji – biskup Krzysztof Włodarczyk, który w towarzystwie artysty Mariusza Drapikowskiego dokona także inauguracji kolejnego miejsca adoracji Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój w nowej Monstrancji pt. „Królowa Męczenników”. Modlitwie towarzyszyć będzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kujawia” z klubu 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, pod batutą Kapelmistrza prof. dr. hab. Mirosława Kordowskiego.
  • Parafia p.w. Św. Trójcy: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10.30, wyruszy do Kościoła p.w. św. Wojciecha na Okolu, tam po zakończeniu procesji Msza Święta,
  • Parafia p.w. Św. Mateusza w Fordonie: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 8.00. Ok. godz. 10:00 Msza Św. w kościele p.w. Św. Marka.
  • Parafia p.w. Św. Polskich Braci Męczenników, ul. ks. J. Popiełuszki 3: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 9:30 ulicami: Ks. J. Popiełuszki; Białogardzką; Białostocką; Łomżyńską i Ks. J. Popiełuszki.
  • Parafia p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 9.00.
  • Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Kolbego 2: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10:30 i przejdzie ulicami: Kolibrową, Gawronią, Dzięciołową, i znów Kolibrową do kościoła.
  • Parafia p.w. NMP Nieustającej Pomocy, ul. Ugory 18: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10:00 i przejdzie ulicami: Nową, Lenartowicza, Nowodworską, Ugory.

TORUŃ
  • Katedra p.w. ŚŚ. Janów: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 9:00, będzie jej przewodniczyć bp Arkadiusz Okroj. Przejdzie ulicami: Żeglarską, Kopernika, następnie ulicą Piekary i skręci w ulicę Maryi Panny. Następnie wchodzi na Stary Rynek do ołtarza ustawionego w bramie między pocztą, a kościołem akademickim. Po pierwszej stacji procesja ruszy dalej ulicą Szeroką i zatrzyma się przy Aptece Centralnej. Po drugiej stacji procesja ruszy dalej ulicą Szeroką i Królowej Jadwigi w kierunku Rynku Nowomiejskiego po czym zatrzymuje się przy ołtarzu ustawionym od strony zachodniej dawnego Ratusza Nowomiejskiego. Ok. 11.15 procesja obchodząc dawny ratusz Nowomiejski wyruszy w stronę ul. Świętej Katarzyny i uda się w stronę kościoła garnizonowego od strony zachodniej, gdzie będzie miała miejsce czwarta stacja i zakończenie procesji.
  • Parafia Matki Bożej Królowej Polski i Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 8.00. Wyruszy ulicami osiedla na II Rubinkowo.
  • Wspólna procesja parafii św. Maksymiliana Kolbego i ojców paulinów (Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej) rozpocznie się w tym kościele po mszy św. o godz. 8.30. Trasa poprowadzi do sanktuarium ojców paulinów.
  • Parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła na Podgórzu, ul. Poznańska 49: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 9:30. Pójdzie ulicami: Poznańską, Parkową, Paderewskiego, Wyrzyską, Inowrocławską i znów Poznańską. Ołtarze zostaną ustawione w następującym porządku: pierwszyprzy Przychodni Podgórz od strony ulicy Poznańskiej, drugi przy klasztorze sióstr Serafitek (ul. Wyrzyska), trzeci – przy wejściu na stary cmentarz przy ulicy Poznańskiej i czwarty – na placu kościelnym przy grocie Matki Bożej.
  • Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP na Stawkach: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 9.00. Przejdzie ulicami Hallera, Błękitną, Idzikowskiego, Brązową, Konduktorską, Domachowskiego i powróci na Hallera.
  • Parafia Opatrzności Bożej na Rudaku: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10.00 tradycyjną trasą (ulice Kościelna, Stara Droga, Jacka Soplicy i Telimeny).
  • Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. o godz. 10.00. Poprowadzi ulicami Podgórną, Wiązową, Bartosza Głowackiego, Rejtana, Dekerta, PCK i ponownie Podgórną.
  • Parafia Chrystusa Króla: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10.00. Przejdzie ulicami: Wojska Polskiego, Bażyńskich, Batorego, Chrobrego i Wojska Polskiego, a potem powrót do Kościoła.
  • Parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na Koniuchach: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 11.00. Przejdzie ulicami: Kozacką, Koniuchami, Kozacką i św. Faustyny. Zakończenie procesji na placu przed „Samarytaninem”.
GRUDZIĄDZ
  • Parafia św. Józefa Oblubieńca na os. Mniszek: procesja wyruszy po Mszy Św. o 9.30 ulicami osiedla: Drogą Mazurską, Aleją Sportowców, ul. Podhalańską i Drogą Kujawską do Kościoła.
  • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarpnie: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 9.30 ulicami: Paderewskiego, Polną, Pietrusińskiego, Karabinierów, Paderewskiego.
  • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10:00 i przejdzie ulicami: Bydgoską, Pruszyńskiego, Chopina, przez Chełmińską w Czerwonodworną i ul. Bydgoską.
  • Parafia Wniebowzięcia NMP, przy ul. Moniuszki: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10.30. Ołtarze ustawione będą: przy ul. Moniuszki 26, przy ul. Królewskiej 2, przy ul. Rapackiego 30.
  • Bazylika, pw. św. Mikołaja Biskupa i parafia Ducha Świętego: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10:00 ulicami: Kościelna, Plac Miłośników Astronomii, Starorynkowa, Groblowa, Plac Niepodległości, Małogroblowa, Szkolna, Klasztorna na dziedziniec Muzeum.
  • Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 9.30 i przejdzie na Stary Rządz ulicą Konstytucji 3 Maja, Sobieskiego, Łęgi i z powrotem Konstytucji 3 Maja do kościoła.
  • Kościół Niepokalanego Serca NMP: procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 12:00. ulicami Kosynierów Gdyńskich, mostem nad Trynką i ścieżką pieszo-rowerową, dalej przy pomniku Ofiar Katyńskich, a czwarty ołtarz zbudowany zostanie przy krzyżu przed kościołem.

INOWROCŁAW
  • Parafia p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie: procesja procesja wyruszy po Mszy Św. o godz. 10:00, której będzie przewodniczył Abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Wierni pójdą ulicami: Plebanka, Toruńska, Solankowa, Ratuszowa do kościoła garnizonowego.
  • Parafia p.w. Chrystusa Miłosiernego: procesja rozpocznie się po Mszy Św. o godzinie 10:00. Wierni przejdą ulicami w kierunku kościoła p.w. św. Jadwigi Królowej.

Bydgoszcz

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