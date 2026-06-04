Kwietne dywany w Bydgoszczy. Ta tradycja ma ponad 200 lat [zdjęcia]

2026-06-04, 15:29 Natasza Trzebuchowska / TB

Tak prezentuje się dywan z kwiatów w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. / Fot. Katarzyna Bogucka

Z każdym rokiem są coraz ładniejsze i pomysłowe. Powstają z gałązek, płatków kwiatów i świeżej trawy. Tworzą je wierni z okazji uroczystości Bożego Ciała.

W Bydgoszczy - takie kwietne kompozycje powstają co roku w kościele na Placu Piastowskim, czyli w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.



- Tradycyjnie co roku układamy ten dywan w kilka osób. To jest tuja, trochę świeżo skoszonej trawy. Do tego płatki kwiatów: róż, piwonii, goździków - opowiada Wioletta Borowicz, współtwórczyni bydgoskich kwietnych dywanów. - Pierwszy taki dywan powstał dość spontanicznie kilka lat temu. I tak już zostało.





Tradycja istnieje na ziemiach polskich od ponad 200 lat. W 2021 roku kwietne dywany - z województwa łódzkiego i z Opolszczyzny - zostały wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.