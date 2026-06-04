Procesje Bożego Ciała w Kujawsko-Pomorskiem. Tak było w Bydgoszczy i Toruniu [zdjęcia]

2026-06-04, 11:56  Bartosz Nawrocki, Michał Zaręba / TB
Procesja w bydgoskim Fordonie. / Fot. Bartosz Nawrocki

Procesja w bydgoskim Fordonie. / Fot. Bartosz Nawrocki

Wierni tłumnie ruszyli do kościołów i wzięli udział w uroczystych procesjach, które przeszły ulicami miast.

W parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Męczenników i świętego Jana Pawła II w bydgoskim Fordonie mszę świętą odprawił biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Podczas swojego kazania przypomniał, jak ważne jest przyjmowanie ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Procesji towarzyszyły dźwięki Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kujawia" z klubu 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

Pod koniec uroczystej mszy w fordońskim kościele ks. bp Krzysztof Włodarczyk zainaugurował kolejne miejsce adoracji Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój w nowej Monstrancji pt. "Królowa Męczenników. Stworzył ją artysta Mariusz Drapikowski.


Setki wiernych uczestniczyły również w centralnych obchodach Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w katedrze śś. Janów, której przewodniczył biskup toruński Arkadiusz Okroj. Po liturgii ulicami miasta wyruszyła tradycyjna procesja eucharystyczna, która zakończyła się przed kościołem garnizonowym.

- Czasami aż nie mogę się doczekać do Bożego Ciała. To coś pięknego. Bez Pana Boga i Jezusa nie ma życia - mówił jeden z uczestników procesji w Toruniu.

Cała relacja do wysłuchania poniżej.

Biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk.

Procesja i wypowiedzi mieszkańców Fordonu.

Relacja z procesji w Toruniu.

Procesja w Toruniu. / Wideo: Michał Zaręba
Procesja w bydgoskim Fordonie. / Fot. Bartosz Nawrocki Procesja w bydgoskim Fordonie. / Fot. Bartosz Nawrocki Procesja w bydgoskim Fordonie. / Fot. Bartosz Nawrocki Procesja w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba Procesja w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba Procesja w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

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