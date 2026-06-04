Procesje Bożego Ciała w Kujawsko-Pomorskiem. Tak było w Bydgoszczy i Toruniu [zdjęcia]

2026-06-04, 11:56 Bartosz Nawrocki, Michał Zaręba / TB
Procesja w bydgoskim Fordonie. / Fot. Bartosz Nawrocki
Wierni tłumnie ruszyli do kościołów i wzięli udział w uroczystych procesjach, które przeszły ulicami miast.
W parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Męczenników i świętego Jana Pawła II w bydgoskim Fordonie mszę świętą odprawił biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Podczas swojego kazania przypomniał, jak ważne jest przyjmowanie ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Procesji towarzyszyły dźwięki Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kujawia" z klubu 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.
Pod koniec uroczystej mszy w fordońskim kościele ks. bp Krzysztof Włodarczyk zainaugurował kolejne miejsce adoracji Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój w nowej Monstrancji pt. "Królowa Męczenników. Stworzył ją artysta Mariusz Drapikowski.
Setki wiernych uczestniczyły również w centralnych obchodach Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w katedrze śś. Janów, której przewodniczył biskup toruński Arkadiusz Okroj. Po liturgii ulicami miasta wyruszyła tradycyjna procesja eucharystyczna, która zakończyła się przed kościołem garnizonowym.
- Czasami aż nie mogę się doczekać do Bożego Ciała. To coś pięknego. Bez Pana Boga i Jezusa nie ma życia - mówił jeden z uczestników procesji w Toruniu.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę