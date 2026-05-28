Toruńscy radni zdecydowali o wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży alkoholu

2026-05-28, 14:28 Michał Zaręba / TB

Według projektu uchwały, alkoholu nie będzie można kupić w sklepach, ani na stacjach benzynowych między godziną 22 a 6 rano. Większość poparła zmiany. Przeciw było dwoje radnych.

- Byłem kilka dni temu na spotkaniu przewodniczących miast w Olsztynie, gdzie pojawił się ten temat - mówi Marcin Czyżniewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia (Wspólny Toruń) - Wszystkie miasta, które zdecydowały się wprowadzić ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, uważają, że był to dobry pomysł.



- Sprawa dotyczy profilaktyki zdrowotnej naszych mieszkanek i mieszkańców, a także bezpieczeństwa - twierdzi Łukasz Walkusz, przewodniczacy Rady MIasta Torunia (Koalicja Obywatelska). - Dziś finalizujemy ten proces.



- Ja będę głosowała przeciw - mówi Katarzyna Chłopecka (PiS). - To nie znaczy, że bagatelizuję problem sprzedaży alkoholu. Uważam, że taka ścieżka jest nieskuteczna. Nadal pozostaje otwarta furtka do zakupu alkoholu w pubach i lokalach gastronomicznych. Nie jest rolą samorządowca mówić dorosłym osobom w jakich godzinach, gdzie i jak mają pić.



Zmiany będą obowiązywać od 1 lipca. Podobne ograniczenia są już w naszym województwie m.in w Bydgoszczy i Włocławku.