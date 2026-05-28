Ponad 80 mandatów i blokady! Toruń wypowiedział wojnę parkującym bez ładu i składu

Parkowanie w Toruniu pod lupą służb/fot. KMP Toruń
Straż Miejska w Toruniu zapowiada zero tolerancji dla „patoparkowania” na Starówce. W ostatnie dwa weekendy funkcjonariusze interweniowali blisko 200 razy. Posypały się mandaty, zakładane były też blokady na koła
- Zależy nam na sprawdzeniu miejsc i sytuacji newralgicznych, czyli parkowania pojazdów poza miejscem wyznaczonym, na skrajniach, na skrzyżowaniach, bo i takie pomysły tutaj kierowcy mają - mówi mówi Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu. - W skrajnych sytuacjach powstaje nawet konieczność usunięcia takiego samochodu, jeśli na przykład będzie blokował ruch lub utrudniał wyjazd np. z garażu.
Straż Miejska razem z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta cały czas pracuje nad modyfikacją organizacji ruchu w omawianym obszarze. - Wiemy, że kolejne ulice zostały wyłączone z kategorii dróg publicznych. Są to tak zwane drogi wewnętrzne, niemniej jednak oznakowaniem i organizacją ruchu na tym terenie dalej zajmuje się Miejski Zarząd Dróg - podkreśla Mirosław Bartulewicz.
Jak tłumaczą się kierowcy? Jeżeli znają przepisy, to wiedzą, że zostawili auto w miejscu niewyznaczonym. - Najczęstsze mechanizm jest taki: „wjeżdżam, mijam jeden zakaz, mijam drugi – nakaz na przykład jazdy, trzeci jeszcze dodatkowy zakaz i parkuję w miejscu, które znalazłem"... - mówi szef SM Toruń.
W czerwcu do akcji przyłączy się policja. Kontrole będą kontynuowane do końca września - czyli do zakończenia sezonu turystycznego.
Więcej w relacji Michała Zaręby.
Wystawiono 86 mandatów, założono 86 blokad na koła, a jedna ze spraw trafi do sądu.
W 25 przypadkach zastosowano pouczenie.
Kontrole obejmowały m.in. parkowanie na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach oraz w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców i dostaw.
W czasie akcji szczegółową kontrolę przeprowadzono na ulicach: Kopernika, Łazienna, Mostowa, Podmurna, Szczytna, Przedzamcze, Prosta, Wysoka, Zaułek Prosowy, Jęczmienna, Rynek Nowomiejski, Chełmińska, Franciszkańska, Piekary, Panny Marii, Rabiańska, Ducha Św., Pod Krzywą Wieżą, Żeglarska.
Akcja była koordynowana przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta i Wydział Ochrony Ludności UM we współpracy z operatorami miejskiego monitoringu.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę