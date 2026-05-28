Ponad 80 mandatów i blokady! Toruń wypowiedział wojnę parkującym bez ładu i składu

Michał Zaręba/KB

Parkowanie w Toruniu pod lupą służb

Straż Miejska w Toruniu zapowiada zero tolerancji dla „patoparkowania” na Starówce. W ostatnie dwa weekendy funkcjonariusze interweniowali blisko 200 razy. Posypały się mandaty, zakładane były też blokady na koła

- Zależy nam na sprawdzeniu miejsc i sytuacji newralgicznych, czyli parkowania pojazdów poza miejscem wyznaczonym, na skrajniach, na skrzyżowaniach, bo i takie pomysły tutaj kierowcy mają - mówi mówi Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.

- W skrajnych sytuacjach powstaje nawet konieczność usunięcia takiego samochodu, jeśli na przykład będzie blokował ruch lub utrudniał wyjazd np. z garażu.



Straż Miejska razem z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta cały czas pracuje nad modyfikacją organizacji ruchu w omawianym obszarze.

- Wiemy, że kolejne ulice zostały wyłączone z kategorii dróg publicznych. Są to tak zwane drogi wewnętrzne, niemniej jednak oznakowaniem i organizacją ruchu na tym terenie dalej zajmuje się Miejski Zarząd Dróg - podkreśla Mirosław Bartulewicz.



Jak tłumaczą się kierowcy? Jeżeli znają przepisy, to wiedzą, że zostawili auto w miejscu niewyznaczonym.

- Najczęstsze mechanizm jest taki: „wjeżdżam, mijam jeden zakaz, mijam drugi – nakaz na przykład jazdy, trzeci jeszcze dodatkowy zakaz i parkuję w miejscu, które znalazłem"... - mówi szef SM Toruń.



W czerwcu do akcji przyłączy się policja. Kontrole będą kontynuowane do końca września - czyli do zakończenia sezonu turystycznego.



Wystawiono 86 mandatów, założono 86 blokad na koła, a jedna ze spraw trafi do sądu.

W 25 przypadkach zastosowano pouczenie.

Kontrole obejmowały m.in. parkowanie na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach oraz w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców i dostaw.

W czasie akcji szczegółową kontrolę przeprowadzono na ulicach: Kopernika, Łazienna, Mostowa, Podmurna, Szczytna, Przedzamcze, Prosta, Wysoka, Zaułek Prosowy, Jęczmienna, Rynek Nowomiejski, Chełmińska, Franciszkańska, Piekary, Panny Marii, Rabiańska, Ducha Św., Pod Krzywą Wieżą, Żeglarska.

Akcja była koordynowana przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta i Wydział Ochrony Ludności UM we współpracy z operatorami miejskiego monitoringu.