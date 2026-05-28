Ponad 80 mandatów i blokady! Toruń wypowiedział wojnę parkującym bez ładu i składu

2026-05-28, 07:54  Michał Zaręba/KB
Parkowanie w Toruniu pod lupą służb/fot. KMP Toruń

Straż Miejska w Toruniu zapowiada zero tolerancji dla „patoparkowania” na Starówce. W ostatnie dwa weekendy funkcjonariusze interweniowali blisko 200 razy. Posypały się mandaty, zakładane były też blokady na koła

- Zależy nam na sprawdzeniu miejsc i sytuacji newralgicznych, czyli parkowania pojazdów poza miejscem wyznaczonym, na skrajniach, na skrzyżowaniach, bo i takie pomysły tutaj kierowcy mają - mówi mówi Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
- W skrajnych sytuacjach powstaje nawet konieczność usunięcia takiego samochodu, jeśli na przykład będzie blokował ruch lub utrudniał wyjazd np. z garażu.

Straż Miejska razem z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta cały czas pracuje nad modyfikacją organizacji ruchu w omawianym obszarze.
- Wiemy, że kolejne ulice zostały wyłączone z kategorii dróg publicznych. Są to tak zwane drogi wewnętrzne, niemniej jednak oznakowaniem i organizacją ruchu na tym terenie dalej zajmuje się Miejski Zarząd Dróg - podkreśla Mirosław Bartulewicz.

Jak tłumaczą się kierowcy? Jeżeli znają przepisy, to wiedzą, że zostawili auto w miejscu niewyznaczonym.
- Najczęstsze mechanizm jest taki: „wjeżdżam, mijam jeden zakaz, mijam drugi – nakaz na przykład jazdy, trzeci jeszcze dodatkowy zakaz i parkuję w miejscu, które znalazłem"... - mówi szef SM Toruń.

W czerwcu do akcji przyłączy się policja. Kontrole będą kontynuowane do końca września - czyli do zakończenia sezonu turystycznego.

Więcej w relacji Michała Zaręby.


  • Wystawiono 86 mandatów, założono 86 blokad na koła, a jedna ze spraw trafi do sądu.
  • W 25 przypadkach zastosowano pouczenie.
  • Kontrole obejmowały m.in. parkowanie na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach oraz w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców i dostaw.
  • W czasie akcji szczegółową kontrolę przeprowadzono na ulicach: Kopernika, Łazienna, Mostowa, Podmurna, Szczytna, Przedzamcze, Prosta, Wysoka, Zaułek Prosowy, Jęczmienna, Rynek Nowomiejski, Chełmińska, Franciszkańska, Piekary, Panny Marii, Rabiańska, Ducha Św., Pod Krzywą Wieżą, Żeglarska.
  • Akcja była koordynowana przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta i Wydział Ochrony Ludności UM we współpracy z operatorami miejskiego monitoringu.

Relacja Michała Zaręby

