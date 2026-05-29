Trzy mandaty radnych powiatu inowrocławskiego zostały wygaszone

Bartosz Krajniak, Adam Banaszak i Izabela Wierzbińska nie są już radnymi miasta Inowrocławia/fot. Pixabay/ilustracyjna

O trzech radnych powiatu inowrocławskiego można mówić: „byli radni”. Ich mandaty zostały wygaszone na czwartkowej sesji Rady Miasta. Mowa o Bartoszu Krajniaku, Adamie Banaszaku i Izabeli Wierzbińskiej.

Jak podaje portal inowroclaw.info.pl, pierwszy z wymienionych stracił mandat, bo prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu. Jest członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Gminnych w Pakości, które korzysta z mienia powiatu, świadcząc usługi na rzecz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, dostarczając wodę i odprowadzając ścieki. Za tę usługę wystawia faktury. Organem prowadzącym szkołę jest powiat inowrocławski. Bartosz Krajniak jest wynagradzany jako członek rady nadzorczej przez ww. spółkę.



Natomiast podstawą wygaszenia mandatów radnych Adama Banaszaka i Izabeli Wierzbińskiej jest to, że w dniu wyborów samorządowych nie zamieszkiwali na terenie powiatu inowrocławskiego.