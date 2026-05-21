II Sołtysiada w Toruniu. Spotkali się sołtysi z Kujaw i Pomorza

2026-05-21, 08:08 Mariusz Luda/BN

II Sołtysiada w Toruniu/fot. Mariusz Luda

Na co dzień jest gospodarzem i oficjalnym przedstawicielem wsi. Pełni rolę łącznika i mediatora między mieszkańcami a urzędem gminy - w Toruniu spotkali się sołtysi z Kujaw i Pomorza.

II Sołtysiada stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń, integracji oraz dyskusji na temat budowania pozycji sołtysów. To także docenienie ich pracy w lokalnych społecznościach. - W regionie mamy prawie 2300 sołtysów - panów i pań. Jesteśmy pierwszym województwem w Polsce, które ma radę sołecką, powołaną 2024 roku - mówi Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa.



Przed jakimi zadaniami stoją sołtysi? - Roznosi podatki, dochodzi do mieszkańca. Staramy się, jako sołtysi, jako gminy, jako rady sołeckie, wspólnie pielęgnować to dobro - informuje Leszek Walczak, sołtys Igliczyzny w gminie Bartniczka.



W trakcie wydarzenia rozstrzygnięto wojewódzki etapu konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa". Tą najlepszą zrealizowało Sołectwo Złotopole z Gminy Lipno. Drugie miejsce zajęło Sołectwo Chrząstowo z Gminy Gniewkowo, a trzecie - Napole z Gminy Kowalewo Pomorskie. Do sołectw powędrowały nagrody finansowe w wysokości: siedmiu (za pierwsze miejsce), pięciu i czterech tysięcy złotych.