750 milionów złotych z unijnego programu trafi na budowę S10 między Bydgoszczą a Toruniem

2026-05-18, 16:21  Polska Agencja Prasowa/BN
Budowa trasy S10 łączącej Bydgoszcz i Toruń/fot. Wiktor Sobociński/Archiwum

Na budowę drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem trafi 750 milionów złotych z unijnego programu FEnIKS - poinformowała w poniedziałek GDDKiA, która podpisała w tej sprawie umowę.

Planowany koszt całej inwestycji wyniesie ponad 2,1 miliardów złotych.

Dotychczas to 21. umowa zawarta przez GDDKiA na dofinansowanie realizowanych inwestycji ze środków programu FEnIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Łączna wartość inwestycji objętych wsparciem wynosi ponad 30 miliardów złotych, z czego dofinansowanie unijne sięga przeszło 13 miliardów.

Droga ekspresowa S10 będzie częścią trasy łączącej Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej

50-kilometrowy odcinek S10 między Bydgoszczą a Toruniem będzie częścią trasy, która docelowo połączy Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Stanowić będzie też fragment Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TENT-T). Inwestycja została podzielona na cztery odcinki: Bydgoszcz Południe - Emilianowo, Emilianowo - Solec Kujawski, Solec Kujawski - Toruń Zachód i Toruń Zachód - Toruń Południe. Trzy pierwsze odcinki mają być gotowe w połowie 2027 r., a czwarty - w maju 2028 r.

W ramach przedsięwzięcia powstanie siedem węzłów drogowych - Bydgoszcz Park Przemysłowy, Bydgoszcz Łęgnowo, Solec Kujawski, Toruń Podgórz, Toruń Czerniewice, Zielona i Brzoza, a dwa węzły zostaną rozbudowane - Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód. Zbudowane zostaną cztery miejsca obsługi podróżnych - pary Emilianowo i Cierpice Północ, a także obwód utrzymania drogowego w rejonie węzła Bydgoszcz Łęgnowo. Przewidziano również budowę siedmiu obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, estakad, przepustów), sieci dróg dojazdowych i kanalizacji deszczowej.

