Pokazali młodym oddziały, blok operacyjny i przychodnię. Drzwi otwarte w toruńskim szpitalu
Kusił tym, co najlepsze i szukał pracowników wśród studentów oraz absolwentów kierunków medycznych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu otworzył przed przyszłymi medykami swoje drzwi.
Szpital pochwalił się swoimi oddziałami, blokiem operacyjnym, specjalistycznymi pracowniami oraz nowoczesną wielospecjalistyczną przychodnią. Chętnych do odwiedzin nie brakowało.
– Dobrą stroną tego szpitala jest kontakt z pacjentem – mówili studenci. - Personel jest też bardzo miły, zawsze wszystko nam tłumaczy. Szpital jest bardzo dobrze wyposażony, dużo można się tu nauczyć.
W drzwiach otwartych udział wzięli absolwenci kierunku pielęgniarstwa i położnictwa, ratownictwa medycznego oraz uczniów liceów o profilu medycznym.
- Tegoroczne zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania - mówiła Polskiemu Radiu PiK dyrektor szpitala Sylwia Sobczak. - Nawet nie wiem, ilu dzisiaj jest tych młodych u nas – 200, 300 osób? Jest pełna sala, dostawiamy krzesła, więc zawody medyczne ewidentnie cieszą się powodzeniem. Wielu studentów, absolwentów udaje nam się w ten sposób pozyskać do pracy. Dla przykładu - na pielęgniarstwie zatrudniamy co roku we wrześniu około 80 osób. Od trzech lat mamy młodą kadrę, więc to strzał w dziesiątkę.