Pokazali młodym oddziały, blok operacyjny i przychodnię. Drzwi otwarte w toruńskim szpitalu

2026-05-19, 19:46 Mariusz Luda/MG

Drzwi otwarte w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu/fot. Mariusz Luda

Kusił tym, co najlepsze i szukał pracowników wśród studentów oraz absolwentów kierunków medycznych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu otworzył przed przyszłymi medykami swoje drzwi.

Szpital pochwalił się swoimi oddziałami, blokiem operacyjnym, specjalistycznymi pracowniami oraz nowoczesną wielospecjalistyczną przychodnią. Chętnych do odwiedzin nie brakowało.



– Dobrą stroną tego szpitala jest kontakt z pacjentem – mówili studenci. - Personel jest też bardzo miły, zawsze wszystko nam tłumaczy. Szpital jest bardzo dobrze wyposażony, dużo można się tu nauczyć.



W drzwiach otwartych udział wzięli absolwenci kierunku pielęgniarstwa i położnictwa, ratownictwa medycznego oraz uczniów liceów o profilu medycznym.



- Tegoroczne zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania - mówiła Polskiemu Radiu PiK dyrektor szpitala Sylwia Sobczak. - Nawet nie wiem, ilu dzisiaj jest tych młodych u nas – 200, 300 osób? Jest pełna sala, dostawiamy krzesła, więc zawody medyczne ewidentnie cieszą się powodzeniem. Wielu studentów, absolwentów udaje nam się w ten sposób pozyskać do pracy. Dla przykładu - na pielęgniarstwie zatrudniamy co roku we wrześniu około 80 osób. Od trzech lat mamy młodą kadrę, więc to strzał w dziesiątkę.