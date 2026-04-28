Miliony za nazwę festiwalu. Prezydent Gulewski chce finansować ToruńCAMERIMAGE

2026-04-28, 10:41  BN
Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Archiwum

Prezydent Torunia Paweł Gulewski przedstawił plan nowej, trzyletniej współpracy z festiwalem CAMERIMAGE, która zakłada zmianę nazwy wydarzenia na ToruńCAMERIMAGE. Realizacja tej propozycji zależy teraz od głosowania radnych Rady Miasta Torunia, którzy mają zdecydować o przyznaniu ponad 5,5 miliona złotych na ten cel w latach 2026–2028.

– Pojawiła się wyjątkowa, być może niepowtarzalna szansa, aby nazwa naszego miasta stała się częścią jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie – podkreślił prezydent na nagraniu w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, festiwal już dziś przyciąga do Torunia twórców z kilkudziesięciu krajów, setki przedstawicieli branży i tysiące gości.

Według władz miasta decyzja ma charakter strategiczny. – To nie wydatek na wydarzenie. To inwestycja w markę miasta, jego gospodarkę i przyszłość – mówił Paweł Gulewski. W jego ocenie obecność Torunia w nazwie festiwalu pozwoli znacząco zwiększyć rozpoznawalność miasta na świecie, szczególnie w środowisku filmowym i kulturalnym.

Prezydent zaznaczył również, że wsparcie dla CAMERIMAGE nie oznacza pomijania innych inicjatyw. – Inne wydarzenia filmowe, w tym Tofifest i podobne inicjatywy, będą nadal traktowane z taką samą uwagą – zapewnił.

Organizacja ToruńCAMERIMAGE przyniesie korzyści dla turystyki

Jak argumentują władze, korzyści z organizacji festiwalu wykraczają poza branżę filmową. Wskazują na rozwój turystyki, większe obłożenie hoteli i restauracji oraz wzrost zainteresowania inwestorów. To także impuls dla sektora kreatywnego i rynku pracy.

Z przedstawionych analiz wynika, że festiwal generuje ekwiwalent reklamowy przekraczający 500 milionów złotych rocznie. – Oznacza to, że obecność w jego nazwie i komunikacji daje nam dostęp do globalnej ekspozycji, której nie bylibyśmy w stanie osiągnąć żadną standardową kampanią promocyjną – podkreślił prezydent.

Wydatki Torunia na organizację ToruńCAMERIMAGE

Trzyletnia współpraca ma według propozycji kosztować miasto nieco ponad 5,5 miliona złotych. Środki zostały ujęte w projekcie zmian w budżecie, który trafi pod obrady Rady Miasta Torunia. To od decyzji radnych będzie zależało, czy miasto zostanie sponsorem tytularnym festiwalu organizowanego przez Marka Żydowicza i Fundację TUMULT.

– Pytanie nie brzmi dziś: czy nas na to stać? Pytanie brzmi: czy stać nas na to, żeby z tej szansy nie skorzystać – podsumował Paweł Gulewski.

Planowane koszty w konkretnych latach, związane z organizacją ToruńCAMERIMAGE są następujące:
  • 2026 - 1 500 000 złotych
  • 2027 - 1 845 000 złotych
  • 2028 - 2 190 000 złotych

