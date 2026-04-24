Torunianie protestują przeciw słupkom na starówce. „Realne zagrożenie dla bezpieczeństwa”

2026-04-24, 21:52 Michał Zaręba/BN

Torunianie protestują przeciw słupkom na starówce/fot. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Mieszkańcy toruńskiej starówki krytykują program „Starówka dla ludzi” i montaż słupków na Rynku Staromiejskim w Toruniu oraz przy ul. Kopernika. W liście otwartym zarzucają władzom miasta brak konsultacji i wskazują na zagrożenia dla bezpieczeństwa.

– Jako mieszkańcy Zespołu Staromiejskiego wyrażamy głębokie zaniepokojenie wdrażanym programem „Starówka dla ludzi” oraz instalacją słupków wokół Rynku Staromiejskiego i na ul. Kopernika, a także sposobem, w jaki system ten został wprowadzony – czytamy w dokumencie zaadresowanym m.in. do prezydenta Pawła Gulewskiego.



O programie dowiedzieli się przypadkowo



Autorzy listu podkreślają, że o samym programie dowiedzieli się przypadkowo. - Rada Okręgu Staromiejskie o programie „Starówka dla ludzi” dowiedziała się w dniu 7.04.2026 r. z przypadkowo odczytanej wiadomości na portalu Facebook. Do tej pory nie wiemy, kiedy został przygotowany, przez kogo i co zawiera – wprowadza on znaczące zmiany w funkcjonowaniu Zespołu Staromiejskiego, a wdrażany jest w sposób całkowicie nietransparentny i zawiera rozwiązania działające na szkodę użytkowników Toruńskiej Starówki – czytamy.



Mieszkańcy wskazują, że wielokrotnie zgłaszali swoje uwagi i alternatywne propozycje organizacji ruchu. – Wielokrotnie wskazywaliśmy władzom miasta i odpowiadającym za te obszary urzędnikom, że instalacja słupków wokół Rynku Staromiejskiego jest złym pomysłem, który nie rozwiąże żadnego problemu.



Obawy o bezpieczeństwo



W liście przedstawiono także własną koncepcję zmian, zakładającą ograniczenie wjazdu do starówki poprzez instalację słupków na ulicach wjazdowych oraz wykorzystanie systemów kontroli ruchu.



Szczególne obawy budzą kwestie bezpieczeństwa. – Obecnie zainstalowane słupki stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, przedsiębiorców, turystów oraz bezcennego dziedzictwa światowego, wpisanego na listę UNESCO. Podnoszone ręcznie słupki, zamykane na klucz stwarzają poważne ryzyko niedojechania służb ratunkowych do miejsca zdarzenia - zaznaczają autorzy listu.



Ich zdaniem, obecne rozwiązania nie spełniają również zakładanych funkcji. – Nie chronią przed atakiem terrorystycznym – dalej potencjalny sprawca będzie miał możliwość wjazdu w uliczki Starego Miasta.



Mieszkańcy krytykują także brak konsultacji społecznych. – Decyzja o zainstalowaniu słupków została podjęta w sposób całkowicie nietransparentny.



Postulaty



W związku z tym w liście zawarto konkretne postulaty, w tym m.in. wstrzymanie programu „Starówka dla ludzi”, przeprowadzenie konsultacji społecznych, zapewnienie swobodnego dojazdu służb ratunkowych oraz docelowo demontaż obecnych słupków.



Pełna treść listu otwartego do władz Torunia poniżej.