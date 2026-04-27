Co wie młodzież o samorządzie? Najlepsi rywalizowali w Toruniu

2026-04-27, 21:01 Monika Kaczyńska/BN

22. Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Samorząd terytorialny nie ma przed nimi tajemnic! Uczniowie szkół ponadpodstawowych rywalizowali w poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim w finale 22. edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Najpierw musieli przygotować pracę na jeden z trzech tematów, którą w poniedziałek zaprezentowali. Odpowiadali też na pytania.



Reporterka PR PiK Monika Kaczyńska zapytała uczestników o to, jaki temat opracowali. - Wybrałem temat roli kobiet w samorządzie, bo uważam, że jest ich trochę mało i warto podkreślić ich znaczenie oraz rolę - mówi Olgierd Pawłowski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie. - Zdecydowałam się na temat dotyczący doświadczeń samorządowych w zakresie Regionalnych Funduszy Filmowych - przekazuje z kolei Julia Grabowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie, która wygrała konkurs. - Ten temat wybrałam głównie dlatego, że interesuje mnie kino, film oraz przemysły kreatywne typu muzyka. Zawarłam w nim między innymi program funduszy regionalnych Kujawy Pomorze - dodaje.



W finale brało udział 10 uczniów ze szkół z całego województwa. Najlepsza, jak już wspomnieliśmy, okazała się Julia Grabowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie.

