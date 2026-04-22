Dziecko na hulajnodze, a rodzice za nim - w aplikacji! Głosujemy na projekt uczniów z Włocławka

2026-04-22, 07:00 Radosław Jagieła/KB

Od lewej - Radosław Biesiada, Krzysztof Konieczny, Marta Błaszczyk i Dariusz Kostrzewski - opiekun grupy/fot. Radosław Jagieła

Uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku jako jedyni z województwa kujawsko-pomorskiego zakwalifikowali się do finału programu „Solve for Tomorrow". O co w nim chodzi?

To inicjatywa, w której „młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych mierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata”. Programiści z Włocławka stworzyli prototyp aplikacji „Safe Scooter", która zwiększa bezpieczeństwo dzieci jeżdżących na hulajnogach elektrycznych i pozwala rodzicom monitorować ich jazdę.



Oddajmy głos autorom projektu:



Marta Błaszczyk: - Głównym celem naszej aplikacji było to, żeby uświadomić rodzicom, z jaką prędkością poruszają się ich dzieci.

Krzysztof Konieczny: - Gdy dziecko przekroczy maksymalną dozwoloną prędkość, czyli 20 km/h, dziecko otrzymuje powiadomienie dźwiękowe, a rodzic powiadomienie w aplikacji.

Radosław Biesiada: - Chcielibyśmy udostępnić aplikację w sklepach Google Play oraz App Store, aby można ją było w łatwy sposób pobrać. Zależy nam także na portalach społecznościowych. Cel jest taki, by w łatwy sposób móc wypromować bezpieczeństwo dzieci.



W konkursie „Solve for Tomorrow" trwa obecnie głosowanie internautów. Każdy może oddać jeden głos, potwierdzając go przez e-mail - do najbliższej niedzieli 26 kwietnia, do godziny 12:00.



Link do głosowania: https://solvefortomorrow.pl/technikum-nr-4-w-zespole-szkol-elektrycznych-we-wloclawku/



