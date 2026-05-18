2026-05-18, 19:06 Mariusz Luda/BN

Poznaliśmy laureatów Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym/fot. Mariusz Luda

W finale Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło dziesięcioro uczniów szkół podstawowych z całego województwa. To autorzy najlepszych esejów, wyłonionych przez komisję konkursową. Zwycięska praca powstała w Obrowie.

Tytuł najlepszej pracy to „Formy partycypacji społecznej na szczeblu samorządu terytorialnego”. - Dużo czasu poświęciłam, troszkę więcej niż planowałam, ale teraz się cieszę, że to nie poszło na marne - mówi laureatka Alicja Lewandowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie. - Cieszę się z wygranej, jak również z tego, że miałam okazję tę wiedzę zdobyć - dodaje.



- Konkurs można uznać za bardzo trudny - uważa Monika Kamper-Kubańska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. - Wymaga od uczestników śledzenia tego, co się dzieje i w ustawodawstwie, i w zmianach społecznych, i w samorządzie na bieżąco. To nie jest wiedza odtwórcza, tylko żywa, którą nabywamy każdego dnia - dodaje.



Nową formułę konkursu w przyszłym roku zapowiedziała przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Elżbieta Piniewska. Tytuł laureata ma zwalniać z egzaminów i być przepustką do szkoły średniej.



W tegorocznej, 23. edycji konkursu udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych.



