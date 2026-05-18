Poznaliśmy laureatów Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym/fot. Mariusz Luda
W finale Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło dziesięcioro uczniów szkół podstawowych z całego województwa. To autorzy najlepszych esejów, wyłonionych przez komisję konkursową. Zwycięska praca powstała w Obrowie.
Tytuł najlepszej pracy to „Formy partycypacji społecznej na szczeblu samorządu terytorialnego”. - Dużo czasu poświęciłam, troszkę więcej niż planowałam, ale teraz się cieszę, że to nie poszło na marne - mówi laureatka Alicja Lewandowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie. - Cieszę się z wygranej, jak również z tego, że miałam okazję tę wiedzę zdobyć - dodaje.
- Konkurs można uznać za bardzo trudny - uważa Monika Kamper-Kubańska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. - Wymaga od uczestników śledzenia tego, co się dzieje i w ustawodawstwie, i w zmianach społecznych, i w samorządzie na bieżąco. To nie jest wiedza odtwórcza, tylko żywa, którą nabywamy każdego dnia - dodaje.
Nową formułę konkursu w przyszłym roku zapowiedziała przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Elżbieta Piniewska. Tytuł laureata ma zwalniać z egzaminów i być przepustką do szkoły średniej.
W tegorocznej, 23. edycji konkursu udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych.
Pierwsze miejsce zajęła wspomniana już Alicja Lewandowska. Druga lokata należy do Anastazji Kwiatkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Szubinie, a trzecia do Filipa Kacprzaka ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach. Oprócz nagród głównych, wręczono też wyróżnienia. Nagrody finansowe dostali również nauczyciele przygotowujący młodzież do udziału w konkursie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę