Znamy treść listu w butelce, która została znaleziona przy mogile z czasów II wojny światowej [zdjęcia]

W Borach Tucholskich, w Nowych Krąplewicach znaleziono list w butelce sprzed 60 lat

Reporter PR PiK dotarł do treści listu znalezionego w butelce, która znajdowała się przy mogile z czasów II wojny światowej w Borach Tucholskich w Nowych Krąplewicach.

Okazuje się, że to harcerska przysięga złożona 60 lat temu. Na znalezisko trafiono zupełnie przypadkowo, szukając szczątków lokalnego bohatera Franciszka Piątkowskiego, zamordowanego przez Niemców w 1939 roku.



Wszystko wydarzyło się 25 kwietnia. Wspomniane szczątki ofiary z czasów wojny odnaleziono, tak jak list ukryty w butelce. - Znalezisko zostało ostrożnie otwarte przez konserwatora - mówi Kazimierz Woźniak, prezes fundacji Ocalić - Pamięć. - Wewnątrz znajdował się niezwykły dokument - tekst przysięgi harcerskiej, złożonej na mogile Żołnierzy Polskich. Pod dokumentem podpisało się 14 harcerzy, uczniów dawnej szkoły w Nowych Krąplewicach - dodaje.



Prezes fundacji informuje, że większość osób, które złożyły przysięgę w 1966 roku wciąż żyje i udało się je odnaleźć. - To dla nas jedno z najbardziej wzruszających i niezwykłych odkryć podczas dotychczasowych działań poszukiwawczych - przyznaje Kazimierz Woźniak.



Już w najbliższą sobotę, po 60 latach przy wspomnianej mogile spotkają się bohaterowie tej przysięgi.